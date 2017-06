(JV) - Au château de Noisy, on ne déplace plus les pierres et on ne détruit plus les murs. En fonction depuis novembre 2016, le chantier de démolition a suspendu son cours, aussi étonnant que cela puisse paraître.

Selon l'Avenir.net, le tribunal de Dinant a prononcé l'arrêt de la démolition. Plusieurs facteurs ont contribué à faire pencher la balance vers cette décision. La demande émane de deux habitants de Houyet, pour qui le monument constitue un élément majeur du paysage.



Reste à savoir si le propriétaire et son avocat feront appel. En attendant, les travaux sont arrêtés sous peine d'une astreinte de 20.000€ par jour.

De plus, le permis de démolition accordé à l'entrepreneur n'aurait tenu compte, ni de l’avis négatif de la Division Nature et Forêt de la Région, ni de l’avis de la Commission royale des Monuments et Sites, qui considère les raisons de la démolition comme trop faibles.



La conscience écologique fait également partie de l'équation. Le château abrite une colonie de chauve-souris et sa destruction pourrait porter atteinte à l’environnement et à la biodiversité, selon Maître Alain Lebrun, conseil des deux habitants de Houyet.



Cette décision contredit les propos de Maître Bernard Pâques, avocat du propriétaire du château, qui défendait le droit de son client au nom de l'état désastreux du monument.



