La chronique de Stéphane Bern

On l’appelle déjà dans les milieux autorisés le « Brexit diplomatic tour », l’arme de conviction massive dégainée par le Foreign Office de Londres pour redorer le blason britannique au lendemain du vote en faveur du Brexit. Après Paris en mars dernier, puis Varsovie ces derniers jours, le prince William et son épouse Kate ont effectué à Berlin, une étape décisive d'une mini tournée européenne destinée à célébrer les relations bilatérales du Royaume-Uni avec ses voisins. Et pour frapper les esprits, le couple princier n’a pas hésité à voyager avec les meilleurs agents promotionnels du royaume à l’échelle internationale, leurs deux jeunes enfants George et Charlotte, respectivement âgés de 4 et 2 ans.



Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a qualifié le couple d' "arme secrète de sa majesté", envoyés par Buckingham et Londres en « mission diplomatique pour atténuer les craintes des pays membres après le vote sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ». Londres a dépêché « la nouvelle génération à l'offensive de charme » avec un objectif clair : adresser un « signal rassurant pour l'avenir à long terme » des relations entre les îles britanniques et le continent. Rien n’a été négligé jusqu’au moindre détail des robes de la duchesse de Cambridge dont celle couleur bleu Europe pour la rencontre avec la chancelière Angela Merkel.

Au cours d'une garden-party à l'ambassade de Grande-Bretagne, le prince William a ainsi évoqué la relation entre son pays et l'Allemagne à l'heure du Brexit : cette relation « est le produit d'une longue et étroite collaboration. En dépit de la décision britannique de sortir de l'Union européenne, elle sera durable », a-t-il assuré. « Je suis certain que nous resterons les meilleurs amis », a ajouté William, garant de la pérennité des Windsor dont il s’est bien gardé de rappeler que la famille est d’origine allemande – tant Hanovre-Brunswick que Saxe-Cobourg-Gotha – mais qu’elle a adopté le nom plus anglais de Windsor il y a tout juste 100 ans au cœur de la première guerre mondiale qui avait attisé le sentiment anti-germanique...

La presse allemande est immédiatement tombée sous le charme de la petite famille des Cambridge. « La famille royale incarne cette forme de bon sens politique que le gouvernement des Tories semble avoir complètement perdu en ce moment », écrit notamment l'éditorialiste du magazine Der Spiegel.

La visite n’est qu’une succession de gestes symboliques forts qui séduisent le cœur des Allemands : rencontre familiale avec la chancelière Angela Merkel pour un déjeuner privé, pose devant la célèbre la porte de Brandebourg, symbole de Berlin où s'élevait jusqu'en 1989 le mur séparant la ville en deux, visite du mémorial de l'Holocauste, dédale de blocs de béton noirs dédié aux 6 millions de victimes juives du nazisme, ou de la fondation berlinoise qui s'occupe d'enfants des rues, sans négliger l’aspect plus protocolaire : réception à la résidence du président allemand, le Château de Bellevue, puis garden-party en l'honneur de l'anniversaire de la reine Elizabeth II à l'ambassade de Grande-Bretagne.

Au programme également une visite à la ville universitaire d’Heidelberg, jumelée avec la ville britannique de Cambridge, fief du couple ducal, et concert à Hambourg dans la somptueuse Philharmonie de l'Elbe.

La force de la monarchie britannique réside dans cette incroyable capacité qu’ont les princes à colmater en quatre jours une brèche diplomatique… sans jamais émettre le moindre jugement sur le vote populaire en faveur du Brexit.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.