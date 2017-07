Le cadavre de Salvador Dalí , peintre génial et fantasque, sera exhumé de la crypte du musée Dalí de Figueras, en Catalogne. Notre chroniqueur, Stéphane Bern, nous parle de ces surprenantes demandes en paternité tardives. Et leurs conséquences.

Etrange contradiction de notre époque : d’un côté s’exprime un furieux désir d’égalité, et de l’autre des volontés individuelles de sortir du lot commun soit en profitant d’un quart d’heure de gloire, soit en revendiquant une paternité célèbre. C’est fou ce que les demandes en reconnaissance de paternité post-mortem concernent des personnalités mondialement connues : Aurore Drossart fait exhumer le corps d’Yves Montand en 1998, tout comme Martha Hogado fera sortir de son repos éternel le chef d’Etat argentin Juan Peron en 2006… chaque fois l’ADN attestera qu’aucun lien de parenté n’existe entre les plaignants et les célébrités qui s’en réclament !



Cette semaine, c’est Pilar Abel, 61 ans, la fille d'une femme de ménage de la région de Gérone, en Catalogne, qui prétend être le fruit des amours illégitimes du fantasque Salvador Dalí. Cette question passionne et amuse toute l'Espagne, plus qu'elle ne la scandalise – à l'image de la nature théâtrale du peintre surréaliste qui avait consacré son oeuvre "Galacidalacidesoxyribonucleicacid" en hommage aux scientifiques Jim Watson et Francis Crick pour leur découverte sur la structure de l'ADN récompensée par un prix Nobel de physiologie-médecine en 1962.



Ironie de l’histoire, la juge Maria del Mar Crespo, à Madrid, a autorisé l'exhumation du cadavre du génial peintre, enterré dans la crypte du musée Dalí de Figueras, en Catalogne. Celle-ci devrait avoir lieu au cours du mois de juillet et les restes osseux ou dentaires de Salvador Dalí seront alors livrés à l'Institut national de toxicologie pour déterminer si, oui ou non, Pilar Abel est la fille biologique de l'artiste. À la mi-septembre, si cette filiation est avérée, un procès opposera la fille supposée et les membres de la Fondation Gala-Salvador Dalí, qui rejettent en bloc la véracité de cette réclamation.



On ne sait pas beaucoup de choses sur celle qui a formulé une demande en paternité. Pilar Abel Martinez n'avait que huit ans, dit-elle, lorsqu'elle aurait appris – par sa grand-mère – qu'elle était une progéniture de Salvador Dalí. Selon ses dires, en 1955, alors que le peintre installé à Port Lligat est déjà une figure internationale, sa mère Antonia Martinez del Haro et lui auraient eu à plusieurs reprises des relations intimes. Sa mère, alors âgée de 25 ans, mais fragile mentalement, travaillait comme domestique dans la propriété de riches amis du peintre, à Cadaquès.



Dans ses écrits, l'artiste disait alors : « Je me trouve dans un état d'érection intellectuelle permanente, et tout s'anticipe à mes désirs… » Coïncidence ? Toujours est-il que, à en croire la prétendue fille née de ces supposés ébats, une fois enceinte, Antonia aurait décidé pour éviter le scandale public de donner à l'enfant le nom de famille d'un de ses amis, un certain Juan Abel. Longtemps muette, la fondation Gala-Salvador Dalí, qui gère les droits et le legs du peintre, vient de faire savoir qu'elle fera appel de cette décision judiciaire... pour éviter qu'un quart de l'héritage ne revienne à Pilar Abel. Il est vrai que l’anagramme de Salvador Dali reste «Avida Dollars ».



Une fortune qui, clame Pilar, n’est pas sa principale motivation. « Je ne veux pas son patrimoine - s'il arrive, tant mieux, mais c'est la dernière chose que je désire : je veux d'abord mon identité, et savoir qui je suis réellement ». Soit, mais la science risque de briser le vieux rêve que sa grand-mère a fait naître en elle depuis son enfance. A l’inverse le rêve de Dali se réalise pleinement avec la médiatisation mondiale sur sa future exhumation. L'artiste n'en espérait sans doute pas tant, dans sa quête d'éternité.

