Inutile de nier la réalité, le Portugal est devenu le nouvel Eldorado européen, et pas seulement pour les retraités attirés à Porto, Lisbonne ou en Algarve par les opérations de séduction fiscale en direction des retraités de la «silver économie». On vient d'apprendre que la «Material Girl», alias la star de la pop Madonna, venait de s'installer avec armes et bagages dans un luxueux hôtel de la capitale lusitanienne, en attendant de pouvoir emménager dans une villa située à Sintra, pour permettre à son fils de 11 ans, David Banda, de rejoindre l'académie du club de football Benfica.



«Madonna n'est plus une touriste, elle est lisboète», assure le magazine hebdomadaire Visao, reproduisant des photos publiées sur le compte Instagram de la star de 59 ans, prises lors de plusieurs visites au Portugal ces derniers mois. La chanteuse de «Like a virgin» ne s'est pas installée à Fatima mais aurait récemment acheté une maison dans la bucolique ville de Sintra, située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Lisbonne, tout près de palais de la Pena où vécut la dernière reine de Portugal, Amélie.



Cet édifice du XIXe siècle environné d'un parc aux fougères arborescentes, classé d'intérêt public, avait été mis en vente pour 7,5 millions d'euros et sa rénovation pourrait prendre environ six mois, d'après Visao. De son côté, le quotidien populaire Correio da Manha précise que son fils David Banda, un des quatre enfants adoptés par Madonna au Malawi, vient de rejoindre le centre de formation du Benfica, à Seixal, dans la banlieue sud de la capitale portugaise.

Madonna n'est pas la première

Après y avoir passé un premier essai au printemps, le garçon «fait partie des catégories jeunes du club» et logera à l'académie jusqu'à la rentrée des classes au lycée français de Lisbonne où s'est rendue Madonna dès le mois de mai dernier, indique le journal, citant une source proche du Benfica. D'ailleurs, le lycée français de Lisbonne fait face depuis quelques mois à une soudaine recrudescence des inscriptions, directement liée à l'inflation des «nouveaux résidents non habituels» venus de l'Hexagone…



Le climat (fiscal) portugais autant que la qualité de vie, la proximité culturelle et géographique, le taux d’ensoleillement, les prix abordables de l’immobilier, l'absence de stress ou même la préservation d'une Histoire millénaire et de ses trésors expliquent que le Portugal soit devenu depuis quatre ans une nouvelle terre promise.



Madonna n'est pas la première célébrité internationale à avoir choisi de vivre dans la capitale portugaise, ou à y acheter une résidence secondaire. Parmi ceux qui l'ont précédée, figurent les stars du cinéma John Malkovich, et Michael Fassbender, le génial designer Philippe Starck installé à Cascais ou encore le créateur de chaussures français Christian Louboutin mais aussi l'ancien footballeur français, Eric Cantona avec son épouse l’actrice Rachida Brakni et leurs deux enfants Emir et Selma.



Dans quelques semaines, l’actrice Monica Belluci et ses deux filles devraient également sauter le pas en direction de la patrie du fado. Les stars ouvrent la voie; pour le Portugal, le temps de la saudade économique semble révolu.

