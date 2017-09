Par Anne Fourney

Le restaurant de Cyril Molard (une étoile au Michelin) a ouvert il y a neuf ans à Moutfort. Il était locataire. Son bail arrivait à échéance en 2017. Le chef avait pensé à s'installer ailleurs, mais il a finalement pu convaincre le propriétaire de lui vendre la fermette.

C'est une consécration pour un restaurateur indépendant. Un pari sur l'avenir, aussi. "Par rapport à un palace, on ne joue pas dans la même cour. J'ai travaillé dans des palaces [au Claridge à Londres, et huit ans au Royal Luxembourg, ndlr], je sais ce que c'est. Quand je dois acheter de la vaisselle, cela me prend du temps, et c'est un budget, dans un palace on n'aborde pas les choses de la même manière. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'évolue pas dans la même réalité quand on est un palace ou un indépendant."

Idem pour les produits nobles: le chef d'un restaurant indépendant doit être un bon gestionnaire! Et proposer des produits nobles dans son étoilé avec des prix raisonnables à la carte. Sachant que chaque plat représente quelques heures de travail. Et qu'avec tout cela, il faut dégager assez de marge pour payer son personnel et les frais de fonctionnement.

Et la deuxième étoile au Michelin?

"C'est compliqué de décrocher deux étoiles. Dans une grosse maison les moyens sont là, il y a des soucis en moins." Cela fait quelques années que le bruit court d'une deuxième étoile pour Ma Langue Sourit. La rumeur. C'en est presque fatigant. A chaque sortie du Guide Rouge à l'automne, le sésame est attendu par les gastronomes. Cyril Molard n'en parle quasiment pas. Pour lui, c'est une possibilité, pas un but. "On avance. On a une belle maison au Grand-Duché. J'essaie juste d'être à ma place, de travailler des produits qui me plaisent, dans la limite des prix que je peux pratiquer."

Avant Ma Langue Sourit, la fermette avait abrité d'autres restaurants, comme celui de Thierry Duhr, installé aujourd'hui à Luxembourg-ville. Aujourd'hui propriétaire de son affaire, Cyril Molard peut envisager des travaux. Son restaurant va donc fermer le temps d'installer une verrière sur la terrasse, de refaire la décoration, d'améliorer certains aspects de confort et... de refaire la cuisine. Il faudra compter environ un mois.

S'installer un mois dans un restaurant éphémère

Mais, explique Cyril Molard, "quand on est indépendant, on ne peut pas se permettre de ne pas travailler pendant les travaux". Et que faire de son personnel? Il existe des démarches, oui, "mais elles m'ont semblé compliquées". Inspiré par un fameux restaurant de Bruxelles (le Bon-Bon), Cyril Molard décide donc de s'installer avec son équipe de 12 personnes dans le restaurant d'un copain, Gilles Goess (anciennement chef au Domaine Thermal à Mondorf): La Brimbelle, à Kehlen. Tiens, la brimbelle, c'est le nom que l'on donne aux myrtilles dans les Vosges. Cyril Molard est originaire de Cornimont.

C'est dans ce restaurant que Ma Langue Sourit s'établira donc, dès le 10 octobre, pour une durée d'un mois environ. "Nous ferons une cuisine dans l'esprit de La Brimbelle, bistronomique, même si je n'aime pas tellement ce terme. Nous en profiterons pour travailler entre amis, faire des repas à quatre mains avec Arnaud Magnier (Clairefontaine), Julien Elles (Two6Two) et René Mathieu.

Quant au montant des travaux, le Vosgien refuse d'en parler. Du moins pour le moment.

