Le Mondial Air Ballon se tient à Chambley depuis le 21 juillet dernier, et ce jusqu'à dimanche. Des centaines de montgolfières prennent leur envol chaque matin et soir pour offrir un très beau spectacle dans le ciel lorrain.

Plusieurs pilotes luxembourgeois en font partie et assurent le show depuis plusieurs années. Parmi eux, Carlo Arendt, pilote depuis 2008 et est membre de l'asbl New Spirit Balloons, basée au Luxembourg.

C'est la quatrième fois que cet ancien pilote de rallye vient fouler le ciel de Chambley à l'occasion du Mondial Air Ballon. Carlo a près de 700 heures de vol derrière lui et a accepté de m'emmener faire un tour avec lui, pour vous faire vivre ce moment en vidéo.

«Le meilleur moment? Le décollage»

Il est 18 heures mercredi soir quand a lieu le traditionnel briefing des pilotes, pour savoir si oui ou non ils vont pouvoir voler le soir même. Après consultation de la météo et du niveau des vents, les voyants sont tous au vert: on peut décoller. Cette nouvelle semble enchanter les milliers de pilotes et leur crew, qui s'empressent alors de rejoindre leurs voitures, direction le terrain pour se mettre en place et décoller.

«L'entrée des pilotes, c'est quelque chose à voir», me glisse Carlo en souriant. «Ils sont tous fous, il y a de la musique, des klaxons, des drapeaux, ils se déchaînent», poursuit-il. Effectivement, l'ambiance est au rendez-vous, semblable à une victoire nationale au football. Ils seront 473 à décoller ce mercredi soir.

Nous rejoignons à notre tour le terrain pour choisir un emplacement d'où s'élèvera la montgolfière. Une fois arrivés, pas de temps à perdre, il faut mettre en place la nacelle et déplier le ballon. Une fois le ballon déplié, il faut y faire circuler de l'air froid, pour le gonfler, puis de l'air chaud, qui va élever le ballon et la nacelle. «Il faut être très réactif. Une fois que la nacelle est levée, il faut vite se mettre dedans et me laisser manipuler le gaz», explique Carlo.

Face au ballon, Carlo propulse de l'air chaud pour chasser l'air froid et ainsi faire décoller la nacelle.

Voilà qui est dit. Un peu stressée, je me prépare, en voyant le ballon s'élever de plus en plus devant moi. Et là, il faut courir. Nous nous hissons rapidement à cinq dans la nacelle, prêts à décoller. Carlo manie le feu pour élever le ballon mais aussi différentes cordes, qui lui permettent de diriger le ballon à l'aide du vent.

Autour de nous, des dizaines de montgolfières s'envolent en douceur et quitte le terrain de l'aérodrome de Chambley. Un bien beau spectacle que Carlo ne prend pas vraiment le temps d'admirer: en effet, les pilotes doivent rester attentifs à tout ce qui les entoure, surtout pour le décollage.

«C'est le meilleur moment du vol pour moi, le décollage. Mais il faut avoir les yeux partout, et vous allez aussi être mes yeux. Il faut regarder si d'autres ballons ne viennent pas par-dessus, dessous ou des côtés. Il faut éviter les collisions!», explique-t-il.

Un accident est vite arrivé si un pilote se montre distrait, ou maladroit. Dimanche dernier, une équipe anglaise s'est ainsi retrouvée dans un orage et a percuté un arbre, sans faire de blessés heureusement.

Un spectacle magique

Nous commençons notre ascension, au rythme des coups de gaz que donne Carlo dans le ballon. Tout se fait dans une extrême douceur, emporté par le vent. Souffrant d'ordinaire de vertige, je me cramponne à l'une des barres de la nacelle. Carlo me conseille alors de regarder au loin. «On ne souffre pas du vertige dans une montgolfière. Il faut fixer une ligne à l'horizon, et une fois le décollage derrière nous, le stress redescend et on peut profiter du spectacle», souligne-t-il.

Et quel spectacle! En plus des centaines de ballons qui nous entourent, les villes et paysages alentours s'offrent à nous. Les 55.000 spectateurs, éparpillés dans les champs, paraissent minuscules et semblables à des fourmis, tout comme les voitures. Carlo s'amuse à raser le sol pour saluer le public puis remonter un peu plus haut, à la cime des arbres. Et à l'intérieur de la nacelle, on ne sent rien, tout semble littéralement couler sous nos pieds.

Et puisque j'étais là pour ça, découvrez ces quelques images réalisées durant mon vol:

Tout en douceur... avant l’atterrissage



Splendide non? Notre pilote luxembourgeois s'amuse même à faire quelques manipulations: il nous présente ainsi "la balançoire". Notre nacelle va heurter le sol avant de repartir en vol aussitôt et créer un mouvement de balancier. «Je l'ai fait doucement exprès pour vous, je veux que cette expérience reste quand même agréable», dit-il en riant.

Mais après 45 minutes de vol, il est temps de se préparer à l'atterrissage, qui promet d'être aussi périlleux que le décollage. Carlo nous donne les instructions. «Il faut placer votre hanche contre la nacelle et vous accrocher en pliant légèrement les genoux. La nacelle va toucher le sol une fois, deux fois puis vous allez tous vous pencher en avant, pour faire basculer le tout. Le ballon va alors se poser au sol et ensuite nous pourrons tous sortir, mais surtout pas avant sinon je remonte comme un bouchon de champagne», explique-t-il.

Un atterrissage périlleux!

Tout se passe comme prévu. Un petit choc se fait à l'arrivée et nous basculons tous en avant. Carlo, très joueur, nous somme de ne pas bouger et sort rapidement de la nacelle pour nous prendre en photo.

Son crew arrive 3 minutes après notre atterrissage au milieu d'un champ, à Vionville. Il faut vite remballer, car la pluie arrive au loin et les milliers de montgolfières commencent toutes leur descente.

Prochain défi pour Carlo: la Grande Ligne vendredi matin, qui doit voir s'aligner et décoller plus de 433 ballons. Avant un dernier week-end à Chambley et le retour à Luxembourg dimanche soir.

