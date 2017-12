(AFP) - Un «hommage populaire» sera rendu samedi à Paris au chanteur Johnny Hallyday, le convoi funéraire descendant les Champs-Elysées de l'Arc de Triomphe à la Concorde avant un «office religieux» à l'église de la Madeleine, a annoncé jeudi l'Elysée.



Le président Emmanuel Macron «prendra brièvement la parole» pendant la cérémonie à la Madeleine, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué, en notant que les détails et les horaires de cet hommage seraient précisés «par les proches de Johnny Hallyday et la préfecture de police» de Paris jeudi après-midi lors d'un point presse.

Le chef de l'Etat participera avec son épouse Brigitte à cet «hommage populaire» organisé «en mémoire de Johnny Hallyday».

«Il a été convenu entre la famille, les proches de Johnny Hallyday et la présidence de la République que, dans le cadre de cet hommage populaire, le convoi funéraire partira de l'Arc de Triomphe, puis descendra les Champs-Elysées jusqu'à la place de la Concorde avant de se rendre à l'église de la Madeleine pour un office religieux. Les musiciens de Johnny Hallyday l'accompagneront musicalement», a précisé l'Elysée.

En attendant le dernier adieu à Johnny, les fans du rocker sont conviés ce jeudi soir à une veillée de prières à l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes. Une seconde est prévue dimanche.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé sur Twitter que la ville lui rendra hommage en projetant le message «Merci Johnny» sur la Tour Eiffel de vendredi soir à dimanche soir, ainsi que sur la façade de la salle de spectacle de Bercy, où seront disposés des livres d'or.

Johnny Hallyday est mort à 74 ans des suites d'un cancer du poumon dans sa maison de Marnes-la-Coquette, près de Paris. Sa dépouille a été transférée jeudi matin au funérarium du Mont-Valérien à Nanterre, non loin de chez lui.

Le chanteur aux plus de 100 millions de disques vendus et dix Victoires de la musique, surnommé pour l'éternité «l'idole des jeunes», était encore monté sur scène en juin et juillet, avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, pour la tournée des «Vieilles Canailles».

Cette «bête de scène», qui a rempli en 57 ans de carrière tous les plus grands lieux de l'Hexagone, du Stade de France au Champ de Mars, travaillait aussi à un nouvel album attendu en 2018.

