(JD) - "La prochaine fois que vous utiliserez Google Translate en luxembourgeois, vous noterez sans doute une plus grande précision et une meilleure compréhension des traductions en langue luxembourgeoise."

"Les mots et les phrases traduits de l’anglais vers le luxembourgeois font désormais appel à la technologie de pointe de la traduction neuronale", annonce Google Benelux.

Même si, pour le moment, ceci n'est valable que pour les traductions vers ou depuis l'anglais, c'est véritablement une avancée. 40 autres langues exploitent déjà ce type de traduction.

Qu'est-ce que la traduction neuronale

Avant, pour traduire du luxembourgeois, Google Translate se basait sur des fragments de phrase. Maintenant, il prend en compte la totalité de la phrase. Ces améliorations concernent:

les variables grammaticales (p.ex. de genre): celles-ci sont traitées correctement désormais,



le vocabulaire: celui-ci est plus cohérent tout au long de la phrase (p.ex. si un mot avec des traductions multiples apparaît deux fois dans une phrase, généralement Google Translate le traduira au cas par cas),



le contexte: celui-ci sera pris en compte et de ce fait le service sera plus susceptible de trouver le bon mot.



Voici un exemple:

Lëtzebuerg ass e Land, dat et an der Vergaangenheet ëmmer nees fäerdeg bruecht huet, sech ze erneieren, no vir ze kucken a gestäerkt aus Krisen eraus ze goen.

Cet extrait de l’hymne national luxembourgeois était traduit jusqu'ici comme suit:

L'Irlande est un pays qui est dans le passé toujours améliore off, ont été persistante, Forward Look et amélioré des crises d'aller.

Voici le résultat maintenant:

Le Luxembourg est un pays qui a réussi à se réaliser de nouveau, à se renouveler, à aller de l'avant et à être renforcé par les crises.

Faites le test!

Comment fonctionne Google Translate

Google Translate est un service qui permet de traduire 103 langues. Il se base sur l'apprentissage automatique, les contenus en lignes (sites, PDF etc.), les contenus officiels et l'aide de la communauté de Google Translate.

Cette communauté est composée de gens du monde entier qui veulent une amélioration de la qualité du service. Ils proposent des traductions de certains mots ou expressions pour perfectionner la base et corriger Google en cas d'erreur.