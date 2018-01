(ChB) - Notre rubrique Blogosphère fête ses 3 ans! Au total, les contenus de près d'une centaine de blogueurs et blogueuses du Luxembourg sont répertoriés entre l'édition francophone et l'édition germanophone de wort.lu.

La jeune femme embarque ses "Lizteners" entre Luxembourg et New York

Liz Breuer

Activités enfant, illustration, cuisine, lifestyle, mode, photo, littérature, voyages, jeux vidéos, expats, grossesse/bébé, DIY, fitness, actu geek, concerts, culture, politique: nos blogueurs vous font partager leur passion.

Parmi les petits nouveaux, suivez Liz sur son blog Liztening, étudiante au Fashion Institute of Technology à New York et qui rêve de faire carrière dans la mode.

Côté healthy, il y a Vesela et son blog Plateful Nutrition qui vous propose tout un tas de contenus pour une vie en pleine forme.

Si vous êtes branchée make-up et que vous souhaitez dénicher les meilleurs cosmétiques bios: Liz du blog Smells like a green spirit a fait le tri et les teste pour vous!

Direction le Luxmama Club si vous êtes une future ou une jeune maman: ce blog est celui de l'asbl Luxmama Club & ParentPrep et publie des contributions de différents spécialistes de la petite enfance et de la vie de famille en général.

Paul, lui, est passionné de photo. Sur son blog Paul Krippler Photography, il vous emmène avec lui dans les endroits les plus reculés de la planète, trépied et objectifs sous le bras, à l'affût de la meilleure pose.

C'est parti pour suivre les traces de Paul, photographe passionné

Paul Krippler

Découvrez aussi les aventures de Josie Maboul, une affreuse bonne femme qui n'est autre que la voisine de l'auteur du blog Kisphère à qui l'écriture sert d’exutoire: délicieusement piquant!

On connaît les blogs consacrés aux tendances mode mais celui de la jolie Saskia détonne: sobrement intitulé La robe noire, on y découvre les looks rock et cloutés de la jeune femme aux cheveux tantôt rouges tantôt gris, et à la peau tatouée. Ambiance punk et 90's au programme.

Sur son blog, Saskia affiche ses looks dans le décor sublimé du Luxembourg

Saskia Bzn

Que vous soyez résident ou bien Luxembourgeois à l'étranger, si vous souhaitez que votre blog soit lui aussi référencé sur wort.lu, n'hésitez pas à nous contacter!