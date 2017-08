(SW) - Voilà un court-métrage animé qui commence à faire parler de lui sur les réseaux sociaux. "I'm a Heartbeat" est un beau projet de fin d'études de deux étudiants de l'école d'Art et de Design de Ringling, en Floride.

Et si on parle autant de lui depuis quelques jours, c'est parce que c'est l'un des premiers courts-métrages animés qui parle d'une histoire d'amour homosexuelle et qu'il culmine déjà à plus de 5 millions de vues en à peine 48 heures.

On y voit un écolier et son petit cœur animé (qui va vous faire fondre!) s'éprendre d'un autre jeune écolier. Entre gaffes et prise de conscience du regard de la société sur leur amour, cette vidéo ne pourra que vous faire sourire (ou pleurer, si vous êtes aussi sensible que nous!).

Avant de réaliser leur film, Beth et Esteban, les deux étudiants qui ont réalisé ce projet avaient lancé une campagne de crowfunding sur Kickstarter, qui a dépassé largement la somme escomptée puisqu'ils ont récolté 14.191 $ (12.028 euros) au lieu des 3.000$ (2.543 euros) demandés à la base.



En mai dernier, leur teaser avait déjà explosé le nombre de vues sur Youtube, dépassant les 1.7 million de vues.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.