(MF avec mij) – Voilà quarante ans que les Amis des Musées d'Art et d'Histoire Luxembourg contribuent au rayonnement du patrimoine culturel luxembourgeois et de ses musées. Un anniversaire célébré comme il se doit en présence du couple grand-ducal héritier, Stéphanie et Guillaume et Xavier Bettel.

La fête s'est déroulée samedi soir dans le cadre du Casino Luxembourg - Forum d'Art contemporain à Luxembourg. La présidente des Amis des Musées d'Art et d'Histoire, Florence Reckinger, a accueilli ses prestigieux invités dont la marraine de l'association, Stéphanie, épouse du grand-duc héritier -qui a également fait le déplacement- le Premier ministre, Xavier Bettel, et la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer.

