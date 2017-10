(ChB) - Une jeune fille de Differdange aurait "remporté une énorme somme d'argent": "cliquez vite"... Ceci est une belle arnaque qui circule en ce moment au Luxembourg sous forme de post Facebook sponsorisé.

Pour preuve, on nous présente un paquet de billets à côté de la soi-disant photo de la jeune chanceuse... qui n'est autre que la princesse Claire, épouse du prince Félix!



Attention donc, ceci est une escroquerie.

Une fois qu'on clique sur le lien indiqué, on atterrit sur une page qui imite grossièrement la mise en page de Facebook et on tombe sur de faux contenus qui changent d'ailleurs à chaque nouveau clic et qui sont hébergés sur un site russe.