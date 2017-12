(tom trad. sw) - Si davantage de touristes britanniques arrivent au Grand-Duché au cours de la prochaine saison estivale, et qu'ils commandent leur café ou leur bière en luxembourgeois, ce ne serait pas surprenant.

Le "Guardian", l'un des plus prestigieux journaux britanniques, a découvert le luxembourgeois et a dédié à la langue un long article à son sujet.

L'angle de l'article de la journaliste Jennifer Rankin? Le regain d'intérêt pour le luxembourgeois et l'augmentation conséquente du nombre de cours de langues en Angleterre.

En effet, avec 6.500 inscriptions pour 2016/17, le nombre d'étudiants en luxembourgeois est deux fois plus élevé qu'il y a dix ans, selon le ministère anglais de la Culture.

L'article détaille avec de nombreux documents, l'importance du luxembourgeois, traditionnellement employé "chez soi" et comment ce sujet connait de vifs débats depuis l'introduction comme langue nationale officielle en 1984.

Le journal n'hésite pas non plus à joindre à son article des exemples de films ou de chansons en luxembourgeois, comme cette vidéo-ci:

La journaliste qualifie toutefois le luxembourgeois de langue un peu "étrange". Elle donne quelques exemples de phrases luxembourgeoises typiques, avec, bien sûr, à chaque fois une traduction anglaise.

"Kënnt Dir mir wann ech gelift soen, wou een déi beschte Gromperekichelcher kritt? (Please can you tell me where is the best place to try gromperekichelcher ?)", heißt es da.

Ou encore: "Villmools merci. Dës Quetschentaart ass wonnerbar, mä nach ee Béier an ech kippen ëm. (Thank you very much. This quetschentaart (plum tart) is really delicious, but if I have one more beer I’m going to pass out.)"

L'article du Guardian est à découvrir ici.



