(ChB) - Sur invitation de la présidente de la république de Lituanie, Dalia Grybauskaite, le Grand-Duc est arrivé en république de Lituanie mercredi soir pour une visite officielle ce jeudi et ce vendredi.

A Vilnius, il a visité le palais des grands-ducs de Lituanie, accompagné du directeur des lieux, Vydas Dolinskas.

Il est accompagné, pour ces deux jours, du Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, ministre de la Défense, Étienne Schneider, du ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, ainsi que d’une délégation composée de représentants des secteurs des technologies de l’information, de l’énergie et des finances.

Au programme ce jeudi

Le Grand-Duc sera accueilli officiellement par la présidente de la république de Lituanie, au palais présidentiel de Vilnius où les deux chefs d’État auront un entretien en tête-à-tête suivi d’une réunion élargie aux délégations.

Étienne Schneider et son homologue Zygimantas Vaiciunas signeront en présence des deux chefs d’État un accord sur les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Le chef d’État luxembourgeois rencontrera également le Premier ministre de la république de Lituanie, Saulius Skvernelis. Des sujets ayant trait aux relations bilatérales, aux grands dossiers de l’actualité politique et économique européenne et plus particulièrement l’innovation au Luxembourg et en Lituanie figureront à l’ordre du jour.

Le séminaire économique Lithuania-Luxembourg Business Forum, organisé conjointement par la Chambre de commerce du Luxembourg et la Confédération lituanienne des industriels, permettra aux entreprises luxembourgeoises de rechercher de nouvelles opportunités d’affaires et d’entrer en contact ou d’approfondir leurs relations avec les entreprises locales.