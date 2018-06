La grève inédite dans le secteur des soins qui a touché jusqu'ici Sodexo à Bettembourg et la fondation des «Parcs du 3e Age» à Bertrange, se propage au groupe Zitha Senior. A 11h30 ce jeudi une grève illimitée a été déclenchée par l'OGBL rue Sainte-Zithe à Luxembourg! Le site de Pétange est également en grève depuis 14 heures.

Zitha Senior touché à son tour par la grève à Luxembourg et Pétange

Maurice FICK

Chez Zitha Senior «100% des salariés ont voté pour la grève!», assure Nora Back, secrétaire centrale du Syndicat santé, services sociaux et éducatifs de l'OGBL alors que les salariés, d'ordinaire aux petits soins pour les pensionnaires de la Séniorie Saint-Jean de la Croix, sont descendus sur le trottoir, juste devant la maison, pour entamer une grève illimitée juste avant midi. Leurs collègues de la Séniorie Saint-Joseph de Pétange leur ont emboîté le pas à 14 heures.



La grève s'est propagée au groupe Zitha Senior, en plein cœur du quartier gare à Luxembourg-Ville ce jeudi. Juste avant l'heure du déjeuner et ce n'est pas un hasard... comme l'explique la présidente de la délégation du personnel. Photo: Maurice Fick

Si la grève a démarré à l'heure du déjeuner à Luxembourg, ce n'est pas par hasard. Des 39 salariés relevant de la convention collective de travail FHL (Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois) et qui sont en grève, une vingtaine travaillent dans la restauration, les autres sont aides-soignants.

«C'est un moment très dur que nous vivons ici. Ils ont quitté leurs postes pour venir manifester pour leurs droits», glisse Nora Back avant de se tourner vers les grévistes et les féliciter de vive voix pour leur courage. Tandis que les fenêtres de la séniorie s'ouvrent de partout en façade, la soixantaine de grévistes - de nombreux collègues sont venus de Bettembourg - font résonner tambours, crécelles et sifflets durant six bonnes minutes dans la rue Sainte-Zithe jouant à la caisse de résonance.

La menace d'une grève illimitée planant depuis le mardi 5 juin, c'est-à-dire depuis que l'OGBL avait annoncé que la coupe était pleine pour les 350 salariés du secteurs d'aides et de soins et qu'ils passeraient à l'action de manière imminente et progressive.



«Depuis une semaine, c'est infernal!»



Tout comme leurs 73 collègues de la Maison de soins «An de Wisen» à Bettembourg qui sont entrés ce jeudi dans leur 9e jour de grève, les aides-soignants, le personnel de restauration et de nettoyage de la Séniorie Saint-Jean de la Croix à Luxembourg revendiquent que leur soient appliquées les revalorisations dues depuis octobre 2017. Date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de travail FHL (Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois).



«Depuis une semaine c'est infernal ici. La direction nous met la pression. Elle a placé du personnel de chez Dussmann pour, soi-disant, remplacer du personnel en maladie... mais il n'y en a pas! Nous devions former ces gens, chose que nous n'avons pas faite. La direction voulait ainsi se préparer à la grève», raconte Isabelle Carneiro, présidente de la délégation du personnel à la Séniorie Saint-Jean de la Croix.



Les sites de Luxembourg et de Pétange confondus, le groupe Zitha Senior, compte parmi son personnel 126 salariés sous convention FHL. Autant de grévistes potentiels.

Même discours syndical et même détermination des salariés à Pétange où la grève illimitée a commencé en début d'après-midi, l'OGBL a publié une vidéo sur son compte Twitter:



