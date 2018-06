«Si l'on veut qu'un enfant aille bien, il faut faire en sorte que le quartier aille bien», pose le plus naturellement du monde, Myriam Siebenaler. Arrivée sans diplôme, elle coordonne aujourd'hui tous les services de l'Atelier Zeralda - oppend Hauss Paffendall qui crée depuis 36 ans du lien social dans le quartier en fête ce samedi.

Zeralda, l'Atelier créateur de lien social au Pafendall

L'Atelier Zeralda - oppend Haus Pafendall, de son vrai nom, s'est fixé pour but «que chaque enfant et chaque habitant se sentent à l'aise dans le quartier Pafendall, que ce quartier progresse, que les gens se rapprochent et qu'ils fassent quelque chose ensemble», comme le résume en un souffle qui en dit long sur son dynamisme, Myriam Siebenaler.



Son leitmotiv pourrait être gravé sur bien des institutions: «Si l'on veut qu'un enfant aille bien, il faut faire en sorte que le quartier aille bien».



C'est précisément l'ouvrage que s'évertue à tisser l'Atelier Zeralda situé au 8 de la rue Vauban, quasiment à l'ombre du Pont-Rouge, au bord de l'Alzette. Derrière la façade vitrée où s'épanouissent aussi les petits bouts de choux du précoce et du préscolaire, la chargée de direction de l'Atelier Zeralda - géré par Caritas Jeunes et Familles asbl - coordonne quatre services qui œuvrent main dans la main au quotidien:

La Maison relais qui accueille entre 60 et 90 enfants de 3 à 13 ans par jour,

Le Service Kand a Famill qui est à la disposition des enfants et parents pour toutes les questions liées à la scolarité, l'éducation et la santé,



Le Streetwork : deux streetworkers vont à la rencontre des jeunes des quartiers Pafendall, Clausen, Neudorf, Grund et Ville-Haute.

Le Service Quartier, un service de travail social communautaire qui s'adresse à tous les habitants des quartiers Pafendall et Siechenhof.

Dina Neves, psychologue: «C'est un concept ouvert» Photo: Maurice Fick

«Ici les enfants ont une liberté qu'ils n'ont pas à l'école, c'est un concept ouvert», explique Dina Neves, psychologue, en présentant la Maison relais. Avant de préciser ce que cela signifie: «Ils vont eux-mêmes dans la pièce qu'ils veulent. De sorte que l'enfant qui n'aime pas le bricolage n'est pas obligé d'en faire».



A l'étage, des salles à thèmes invitent les enfants à bricoler, à bouger ou à jouer des jeux de rôle en se déguisant. Un système de notation avec des petits cœurs doit motiver les enfants à aller de l'avant, les faire progresser plutôt que de les sanctionner.

Dina Neves est en charge du coaching des 12 éducateurs qui travaillent au contact des enfants dont un agent d'inclusion depuis cette année. Son rôle: «Tout faire pour que chaque enfant trouve sa place» dans la Maison relais.



L'Atelier Zeralda - oppend Haus Pafendall. Photo: Maurice Fick

«Nous avons beaucoup de jeunes en formation chez nous. Ils ont entre 20 et 25 ans et ne voient plus leur avenir à l'école. Beaucoup sont partis dans la fausse direction mais ici, nous tenons à leur donner une chance», résume Myriam Siebenaler tandis que trois éducateurs mettent les couverts pour accueillir les petits à table.

Arrivée dans la maison à 23 ans, sans diplôme mais avec la confiance de Claudia Barthels-Schroeder (son prédécesseur), Myriam Siebenaler est successivement devenue éducatrice graduée, assistante sociale pour diriger aujourd'hui une équipe d'une vingtaine d'éducateurs, éducateurs gradués, assistantes sociales, psychologues, streetworkers, etc.



«C'est une vraie maison, nous essayons d'accompagner toutes les populations du quartier. C'est un peu comme un puzzle dont il faut assembler les pièces pour former un tout», résume Myriam Siebenaler.



Un puzzle constitué de longue haleine dans lequel ne sont pas oubliés les acteurs locaux. L'Atelier Zeralda organise ce samedi la fête du quartier Pafendall qu'il a initiée voilà vingt-huit ans, avec le soutien du Syndicat d'intérêts locaux Pafendall-Sichenhaff, les pompiers volontaires de Pafendall et la Ville de Luxembourg.



Les repas servis aux enfants sont confectionnés à l'Auberge de jeunesse de Pafendall, à quelques centaines de mètres de la Maison relais.