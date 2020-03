Les socialistes tiennent congrès ce 8 mars à Käerjeng au cours duquel se tiendra l'élection pour la présidence du parti. Il n'y a aucun suspense, puisque le député Yves Cruchten est le seul candidat pour succéder à Franz Fayot désormais ministre de l'Economie.

Yves Cruchten pour la présidence du LSAP

(ota) – Il y a un peu plus de deux semaines, Yves Cruchten ne pensait pas devenir président du LSAP. «Ce n'était pas prévu dans mon agenda, mais je dois avouer que j'imaginais bien briguer un jour ce poste, mais pas aussi rapidement», confie Yves Cruchten.

Il a en effet fallu prendre une décision rapidement. Car le scénario était écrit. L'ancienne secrétaire d'Etat, Francine Closener, devait prendre les rênes du parti. Un accident de la vie en aura voulu autrement puisqu'elle a décidé de se retirer suite à la maladie de son mari.

A 44 ans, Yves Cruchten la remplace au pied levé et devrait donc prendre la suite de l'actuel président, Franz Fayot, ministre de l'Economie depuis le 4 février dernier. Ce changement apparaît comme un énième changement parmi les têtes de gondole du LSAP. Un parti qui se cherche un nouveau souffle après une dégringolade électorale ininterrompue depuis 2004.

Le futur président du LSAP est un enfant du sérail socialiste. Son engagement a commencé au sein des Jeunesses socialistes dont il occupe le secrétariat général entre 2000 et 2005. Il passe ensuite chez «les grands», ici aussi comme secrétaire général entre 2010 et début 2019. Originaire de Pétange, mais résident à Bascharage, Yves Cruchten y occupe la fonction de conseiller communal depuis octobre 2005. Il a fait son entrée à la Chambre des députés en 2013 et a été rapporteur du budget de l'Etat pour 2020.