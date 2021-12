Le DP a décidé de confier à celle qui occupe actuellement les fonctions de Maréchal de la cour grand-ducale la succession de Pierre Gramegna au sein du gouvernement.

Yuriko Backes, prochaine ministre des Finances

Comme le LSAP a décidé de placer Claude Haagen et Georges Engel au gouvernement, le parti libéral devait lui aussi jouer au jeu des chaises musicales, après l'annonce inattendue du départ de Pierre Gramegna (63 ans). Trois jours après l'annonce de ce choix de la part de celui qui tenait les Finances et le Budget depuis 2013, la présidente du DP a révélé le choix de sa formation. Et c'est le nom de Yuriko Backes qui est sorti de la bouche de Corinne Cahen.

Pierre Gramegna explique la raison de son départ L'annonce, mardi, de la démission du ministre des Finances a surpris son monde. Mais à 63 ans, le responsable des comptes de la nation depuis 2013 ne quitte pas son poste par lassitude.

A 50 ans, celle qui avait été nommée Maréchale de la cour au printemps 2020 sera la première femme à occuper ce poste de ministre du Budget et des Finances au Luxembourg. Ancienne cheffe de la représentation de la Commission européenne à Luxembourg, entre 2016 et 2020, Yuriko Backes (née au Japon) a notamment fait des études à la London School of Economics and Political Science ainsi qu'au College of Europa.

D'abord attirée par la diplomatie, elle a travaillé dans les représentations du Grand-Duché à Bruxelles et à New York.

