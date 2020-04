Cheffe de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg et ex-conseillère diplomatique du Premier ministre, Yuriko Backes remplacera Lucien Weiler à compter du 1er juin 2020.

Yuriko Backes devient Maréchale de la Cour

Maurice FICK Cheffe de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg et ex-conseillère diplomatique du Premier ministre, Yuriko Backes remplacera Lucien Weiler à compter du 1er juin 2020.

Ancien président de la Chambre des députés devenu Maréchal de la Cour grand-ducale, Lucien Weiler, a quitté son poste fin mars. Il a fait valoir son droit de partir à la retraite alors que la Cour se trouvait dans le contexte très particulier du rapport Waringo qui avait mis en avant un certain nombre de dysfonctionnements au sein du palais grand-ducal.

Lucien Weiler s'apprête à quitter la Cour Le maréchal de la Cour va faire valoir son droit à la pension annoncent nos confrères de RTL. Par contre aucune information n'a filtré sur la date de son départ ni sur le nom de son successeur.

Ce mercredi matin, le grand-duc Henri indique avoir pris, en concertation avec le gouvernement, la décision de nommer Yuriko Backes au poste très prisé de Maréchal de la Cour. Celle qui était jusqu'ici responsable de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg, prendra ses fonctions le 1er juin au sein du palais.

Le Grand-Duc fait savoir via communiqué être «heureux de pouvoir s'adjoindre le concours d’une personne avec une vaste expérience diplomatique au plus haut niveau national et international. Ses qualités personnelles et son parcours professionnel en font une personnalité idéale pour mener les affaires de la Cour grand-ducale».

Yuriko Backes, 49 ans, a notamment pu aiguiser ses sens diplomatiques lorsqu'elle était conseillère du Premier ministre Xavier Bettel (DP) après avoir déjà occupé cette fonction dans l'oreille de Jean-Claude Juncker (CSV), ancien Premier ministre devenu président de la Commission européenne.

Yuriko Backes devient la première Maréchale de la Cour. Un poste prestigieux confié à des personnalités de tout premier plan comme l'ancien président du Parlement, Lucien Weiler (janvier 2016 à mars 2020), l'ancien directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises, Pierre Bley (septembre 2013 à décembre 2015) ou l'ancien président du Conseil d'Etat, Pierre Mores (mars 2007 à mai 2013), pour ne citer que ses trois prédécesseurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.