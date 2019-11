Juste avant la COP25 qui démarrera lundi et un mois de décembre crucial pour la politique climatique Youth for Climate Luxembourg, mettra la pression aux décideurs politiques ce vendredi. Coorganisatrice de l'action, Zohra Barthélémy, explique la stratégie.

Youth for Climate annonce une vague d'actions

Maurice FICK Juste avant la COP25 qui démarrera lundi et un mois de décembre crucial pour la politique climatique Youth for Climate Luxembourg, mettra la pression aux décideurs politiques ce vendredi. Coorganisatrice de l'action, Zohra Barthélémy, explique la stratégie.

Vendredi, alors que le parlement européen vient de déclarer l'urgence climatique, le gouvernement Bettel doit avaliser en conseil, sa position officielle. Celle que Carole Dieschbourg défendra dès lundi à Madrid où elle se rendra deux jours avec le grand-duc Henri. La ministre de l'Environnement et du Climat (Déi Gréng), a présenté les priorités du gouvernement pour la conférence de l'ONU sur le changement climatique (COP25), mercredi aux députés de la Commission de l'Environnement.

Dans la perspective de Madrid mais surtout en attendant que soient présentés la nouvelle loi sur le climat et le Plan national énergie et climat, Youth for Climate redonnera de la voix ce vendredi à partir de 15 heures à la Chambre des députés. Zohra Barthélémy explique le choix et les enjeux de la mobilisation:

A quatre reprises cette année Youth for climate a défilé dans les rues mais cette fois vous faites un sitting devant le parlement. Est-ce un changement de stratégie ?

Depuis l'acte 4 il y avait un silence radio de votre part. Est-ce que Youth for climate a été impliqué dans la réflexion pour la politique climatique à mener ?



Quelle suite sera donnée à votre mouvement en 2020 ?

Les intentions du Luxembourg «sont bonnes» aux yeux de Climate for justice puisque le gouvernement ambitionne de réduire de 50 à 55% les émissions de CO2 mais l'ennui, explique Zohra Barthélémy c'est que «lors de la préparation du plan européen les détails ou moyens concrets qui seront mis en oeuvre faisaient défaut. Ce qu'il manque c'est l'explication du comment le Luxembourg veut atteindre cet objectif. Nous voulons avoir les mesures précises, quelque chose sur lequel nous pouvons nous baser».

> Le 27 septembre 2019, la jeune femme s'était adressée à la foule lors de l'Acte 4 sur la place Clairefontaine :