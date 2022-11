Y a-t-il une vague de cambriolages au Luxembourg?

Jeudi, un nombre élevé de cambriolages ont eu lieu dans des maisons, une maison de retraite, des restaurants, des bureaux et des garages de bâtiments. La police livre de précieux conseils.

La police grand-ducale a enregistré jeudi un nombre élevé de cambriolages, notamment dans la capitale. Ceux-si se sont produits soit dans des habitations occupées au moment des faits, soit dans des maisons et des garages vides.

Le premier cambriolage a donc eu lieu ce jeudi matin dans une maison individuelle de la rue du Kiem à Weimerskirch entre 10h15 et 13h30. Le malfrat a défoncé la porte arrière de l'habitation afin d'y entrer. Il y a volé des biens dans plusieurs pièces et aurait également pris des bijoux et de l'argent liquide, selon le rapport de la police.

Surpris en train de voler dans une maison de retraite

Dans l'après-midi, un nouveau cambriolage s'est produit, cette fois dans une maison de retraite de la rue de la Tannerie à Bettembourg. Le cambrioleur a pénétré dans les locaux et a eu accès aux chambres de plusieurs résidents. Surpris par un employé du centre qui l'a interpellé, le voleur a pris la fuite. L'alerte a été donnée et la police s'est rapidement rendue au centre et a commencé à fouiller les environs. L'homme n'a pas encore été retrouvé et les recherches se poursuivent.

Toujours dans la même journée, un appartement a été cambriolé le long de l'avenue de la Gare dans la capitale. L'intrus a cassé la serrure de la porte, qui était endommagée, et a emporté plusieurs objets de valeur de la résidence. La police signale également d'autres vols qui ont eu lieu entre jeudi et ce vendredi matin. Un bureau a notamment été cambriolé à l'allée Scheffer au Limpertsberg.

De plus, un restaurant du boulevard Royal a également été la cible de voleurs, ainsi qu'une brasserie de la rue des Capucins. En outre, des cambrioleurs se sont introduits dans un centre pour jeunes de la rue Pierre Krier à Bonnevoie et plusieurs garages d'un immeuble à appartements de la rue de la Toison d'Or à Hollerich ont été fracturés et les voleurs ont emporté plusieurs objets de valeur et de l'argent liquide.

Les conseils de la police

Sur son site Internet, la police grand-ducale rappelle qu'il faut toujours fermer toutes les fenêtres et les portes en cas d'absence et activer l'alarme même si l'on quitte son domicile pour une courte durée. En fin de journée, vous devez éclairer votre maison et prévenir la police lorsque vous voyez une personne ou une voiture suspecte dans votre rue ou votre quartier.

Lorsque vous vous absentez de votre domicile pendant quelques jours, ou si vous êtes en vacances, vous devez en informer vos voisins. Vous pouvez également informer la police en vous inscrivant au service gratuit «Départ en vacances» mis en place par la police.

Celle-ci informe également que le nombre de cambriolages dans les sous-sols et les garages a augmenté ces derniers mois. Les portes de garage ne doivent être ouvertes que le temps nécessaire et, lorsque vous partez, attendez de voir que la porte soit complètement fermée. Dans toute situation qui vous semble suspecte, vous devez immédiatement alerter la police en appelant le numéro 113.

