Le Premier ministre sera reçu en audience privée auprès de Sa Sainteté le pape François au Vatican et rencontrera également le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège.

Au Vatican

Xavier Bettel va à nouveau rencontrer le pape François

Simon MARTIN

Ce mardi, on apprenait que Xavier Bettel et Lex Delles (DP) allaient tous deux mener une mission économique et touristique en Italie tout au long de cette semaine. Le programme prévoit notamment une entrevue avec Stefano Bonaccini, président de la région d'Émilie-Romagne, à Bologne, ainsi que l’ouverture du «Emilia Romagna – Luxembourg Business Forum», qui permettra aux petites et moyennes entreprises luxembourgeoises et italiennes de s’échanger sur les perspectives de coopération. L'objectif est également de promouvoir le Grand-Duché en tant que destination touristique.

Toutefois, en marge de cette visite, le programme du Premier ministre se poursuivra par une visite officielle à Saint-Marin et par une audience auprès du Pape au Vatican. En effet, le Premier ministre sera reçu en audience privée auprès de Sa Sainteté le pape François au Vatican et rencontrera également le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège.

Déjà en 2015, le Premier ministre avait été reçu par le pape François au Vatican en audience privée. La conversation s'était portée sur des sujets de politique générale. Carole Dieschbourg, alors ministre de l'Environnement, avait aussi reçu cet honneur.

À l'époque, le Premier ministre avait offert au saint homme l'ouvrage d'Erny Gillen «Wie ein Papst Kurien-Krankheiten heilen kann» (Comment un pape peut guérir les maladies curiennes).

