Xavier Bettel se prononce clairement contre le nucléaire

Le chef du gouvernement a été très clair à Bruxelles sur la production d'énergie nucléaire, tandis que le débat sur les véhicules à combustion l'excède.

(dpa) - Le Premier ministre Xavier Bettel s'est prononcé très clairement contre l'énergie nucléaire ce jeudi à Bruxelles. «Ce n'est pas sûr, ce n'est pas rapide, ce n'est pas bon marché et ce n'est pas non plus respectueux du climat», a déclaré Bettel jeudi en marge d'un sommet européen à Bruxelles.

CSV et Déi Gréng se disputent sur la fin des véhicules à combustion La fin des véhicules à combustion à partir de 2035 est acquise. Christophe Hansen (CSV), du groupe PPE, a voté contre, ce qui provoque un tollé sur Twitter.

La classification de l'énergie nucléaire fait régulièrement l'objet de débats passionnés au niveau de l'UE. Récemment, la Commission européenne a présenté la loi dite «net zero industry», qui permet également de promouvoir l'énergie nucléaire. La France, en particulier, s'engage en faveur de cette technologie.

Chaque pays peut concevoir son propre mix énergétique, a déclaré Xavier Bettel, «mais avec des drapeaux européens, ce serait une arnaque». Il ne faut pas prétendre que l'énergie nucléaire permet de produire de l'énergie durable, a-t-il ajouté.

Affligeant débat sur les véhicules à combustion

Il s'est en outre montré agacé par le débat sur la fin des nouvelles voitures à combustion. On peut parler de tout, mais ce sujet n'est pas vraiment à l'ordre du jour, a déclaré Xavier Bettel ce jeudi en marge de la réunion à Bruxelles. «Ce n'est pas un chapelet de souhaits lorsque nous venons à Bruxelles». Le Premier ministre a souligné que chaque institution devait rester dans ses compétences et que le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement ne devait pas être compétent pour tout. «Nous donnons des impulsions». De plus, il existe des conseils des ministres spécifiques au sein desquels de tels sujets peuvent être abordés, a-t-il ajouté.

La querelle persistante sur l'interdiction prévue des nouvelles voitures à moteur à combustion dans l'UE a assombri jeudi le début d'un sommet européen de deux jours à Bruxelles. En fait, les négociateurs du Parlement européen et des Etats de l'UE s'étaient déjà mis d'accord sur le fait qu'à partir de 2035, seules les voitures neuves sans émissions seraient autorisées à circuler dans l'UE. Le gouvernement allemand a toutefois posé des exigences supplémentaires début mars, empêchant ainsi la confirmation définitive de l'accord par les Etats membres de l'UE.

