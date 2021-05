A compter du 1er septembre prochain, Jeff Feller, actuel secrétaire parlementaire au sein du groupe parlementaire du DP prendra la place actuellement occupée par Paul Konsbruck. Ce dernier deviendra CEO de LuxConnect.

Xavier Bettel s'adjoint un nouveau chef de cabinet

A 30 ans, Jeff Feller s'apprête à devenir le chef de cabinet du Premier ministre, un poste hautement stratégique et éminemment politique. Encarté au DP depuis 2009, le juriste et politologue de formation, actuel secrétaire parlementaire du groupe parlementaire, disposerait, selon Xavier Bettel (DP), cité dans un communiqué, «de toutes les compétences requises», mais connaît également «parfaitement les rouages du fonctionnement des institutions» et possède «une expérience approfondie dans la gestion de projets». Sans oublier «un esprit d'initiative et d'équipe».

Des aptitudes dont le jeune homme aura besoin pour assumer l'une des fonctions les plus exigeantes, puisque chargée de coordonner l'ensemble des dossiers suivis par le Premier ministre. Une mission accomplie depuis 2016 par Paul Konsbruck, ancien rédacteur en chef d'Eldoradio. Démissionnaire, ce dernier deviendra le prochain CEO de LuxConnect, en lieu et place de Roger Lampach. Ce dernier prendra ses fonctions le 1er octobre prochain.

Pour mémoire, la société exploite notamment des datacenters et se trouve également active dans la fibre optique. Elle se trouve également au coeur de l'installation du superordinateur Meluxina, installé à Bissen. A noter que comme Gilles Feith, Paul Konsbruck a choisi de quitter la fonction publique pour embrasser sa nouvelle carrière.

