Qu'attendre du discours de Xavier Bettel?

Les grandes lignes de son dernier discours

Parmi les annonces faites lors de son précédent discours, le chef du gouvernement avait notamment promis la mise en place d'une réforme de l'impôt foncier. Il avait alors assuré vouloir «lutter contre la spéculation sur les terrains non bâtis et les logements vides». Un an après, le gouvernement a finalement tenu parole en présentant vendredi dernier de nouveaux outils pour lutter contre la crise du logement. Xavier Bettel avait également annoncé l'année dernière la gratuité des maisons relais pour la rentrée 2022/2023 et une aide gratuite aux devoirs à domicile. Ces deux mesures sont bien appliquées depuis le mois de septembre.

Autre sujet abordé à l'époque: la nécessité d'une «grande réforme fiscale». Ce sujet devrait être à nouveau d'actualité, alors que cette question n'a toujours pas été réglée, malgré un débat à la Chambre des députés en juillet. L'ajustement des barèmes fiscaux à l'inflation faisait d'ailleurs partie des récents débats au sein de la classe politique.

En octobre 2021, le chef du gouvernement avait également formulé son souhait de «convoquer un Bureau du citoyen pour le climat». Ce Conseil des citoyens a été lancé au début de l'année et a présenté ses 56 recommandations mi-septembre. Lors d'un point presse consacré à la rentrée parlementaire ce lundi, Fernand Etgen (DP), président de la Chambre, a annoncé que les propositions du Conseil citoyen seront débattues le 25 octobre prochain au Parlement.

Plusieurs rendez-vous cette semaine

Outre le discours de Xavier Bettel, notons que les agriculteurs manifesteront ce mardi à 14 heures devant le Parlement, alors qu'ils se disent inquiets du nouveau projet de loi agraire. Les agriculteurs s'étaient d'ailleurs déjà mobilisés fin septembre pour faire entendre leurs inquiétudes.

Ce mardi également, Elisabeth Margue (CSV) sera assermentée députée et succédera ainsi à Viviane Reding qui a décidé de quitter la vie politique début octobre.

Ce mercredi matin, la ministre des Finances et du Budget Yuriko Backes (DP) présentera son premier projet de loi concernant le budget au Parlement. Lors de cette présentation se posera notamment la question de comment limiter l'endettement, après les deux accords tripartites de cette année. Les dépenses s'élèvent pour le moment à deux milliards d'euros.

Dans le contexte de la préservation du triple A, les libéraux en particulier insistent sur le respect du plafond de 30 % inscrit dans le document de coalition. Les deux autres partenaires, Déi gréng et LSAP, ne considèrent cependant pas ce plafond d'endettement comme une ligne rouge à ne pas franchir.