Lors de sa visite à Kiev mardi, le Premier ministre a expliqué qu'il se tenait à disposition du président ukrainien pour trouver toute solution qui permettrait de mettre fin au conflit.

Luxembourg 2 min.

Guerre en Ukraine

Xavier Bettel prêt à reprendre les échanges avec Poutine

Mélodie MOUZON Lors de sa visite à Kiev mardi, le Premier ministre a expliqué qu'il se tenait à disposition du président ukrainien pour trouver toute solution qui permettrait de mettre fin au conflit.

Xavier Bettel ne ferme pas la porte. En visite hier à Kiev, le Premier ministre luxembourgeois a expliqué qu'il pourrait reprendre ses échanges avec Vladimir Poutine. «Si Zelensky me demande de recontacter Poutine, je le ferai», a-t-il indiqué à nos confrères de L'Essentiel lors de son déplacement ukrainien, ajoutant qu'il restait à disposition du président ukrainien «pour tout travail pouvant aboutir à une solution».

Xavier Bettel a constaté l'«horreur» de ses propres yeux Il a rencontré le président Volodymyr Zelenksy dans le cadre d'entretiens politiques et a visité plusieurs lieux dévastés par la guerre

Des propos qui tranchent avec les déclarations faites par Xavier Bettel à la mi-mai, où il avait expliqué que le dialogue avait été rompu avec le président russe. «Je n'ai plus de contact avec Vladimir Poutine depuis le massacre de Boutcha», avait-il expliqué lors d'un déjeuner presse. Au moins 20 corps sans vie avaient été découverts début avril dans cette ville proche de Kiev. Le chef du gouvernement avait également été choqué par les décorations remises par Vladimir Poutine aux soldats russes responsables de ces atrocités.

«Un dialogue de sourds»

Xavier Bettel avait aussi qualifié de «dialogue de sourds» les conversations qu'il avait pu avoir depuis le début du conflit avec le président russe. «Je n'ai plus envie de discuter avec lui désormais. Pour un dialogue constructif, il faut être deux à le faire avancer».



On se rappellera que le Premier ministre s'est entretenu par téléphone à plusieurs reprises avec son homologue russe, dans le but de l'inviter à adopter un cessez-le-feu et de s'engager dans un processus de négociation. Xavier Bettel avait également relayé l’appel du président Zelenski pour que les négociations se tiennent au plus haut niveau, de président à président, au cours d’une réunion physique. Mais les appels du pied de Xavier Bettel n'ont pas vraiment trouvé écho du côté russe...

Le chef du gouvernement luxembourgeois avait aussi expliqué, il y a quelques semaines, être en contact une fois par semaine avec les autorités ukrainiennes, dont le chef du gouvernement ukrainien Denis Chmywal et le président Volodymyr Zelensky, qu'il a donc rencontrés ce mardi à Kiev, tout comme Eminé Dzhaparova, la Première vice-ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, qui s'était rendue au Luxembourg début juin pour évoquer la situation de son pays.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.