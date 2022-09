Ce vendredi à 13 heures, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel et le ministre de l'Energie Claude Turmes se présenteront devant la presse pour faire des annonces.

Flambée des prix de l'énergie

Xavier Bettel prendra la parole ce vendredi

Thomas BERTHOL Ce vendredi à 13 heures, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel et le ministre de l'Energie Claude Turmes se présenteront devant la presse pour faire des annonces.

Le gouvernement s'apprête à répondre à la forte hausse des prix de l'énergie. Le ministère de l'Energie confirme que ce sujet devrait être à priori bel et bien abordé ce vendredi à 13 heures lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et le ministre de l'Energie Claude Turmes (déi gréng) présenteront les conclusions tirées du premier conseil de gouvernement de la rentrée réuni plus tôt dans la matinée. Leur intervention sera à suivre en direct sur notre site.

Voici combien vous devrez dépenser pour votre gaz Comme annoncé ce mardi, Enovos augmentera ses tarifs concernant le gaz naturel. Cette augmentation, prévue pour octobre, aura un gros impact sur votre facture.

Si les annonces attendues ne sont pas encore connues, rappelons que le ministre de l'Energie a récemment alerté qu'il fallait «se préparer à un hiver difficile», alors que le prix du gaz continue d'atteindre des sommets. Pour un ménage type de quatre personnes avec une consommation moyenne de 3.300 m3/année, ce qui correspond à 36.300kWh, le coût total annuel TTC s'élèvera à plus ou moins 5.400€, a fait savoir Enovos. Le fournisseur luxembourgeois a bien précisé que cela ne comprenait «pas les coûts de réseau, subventionnés actuellement par l'Etat»

Notons également que l'Etat prend en charge les frais de réseau de gaz des résidents depuis le 1er mai et cela jusqu'au 31 décembre 2022, afin d'alléger au mieux la facture des ménages touchés par l'explosion des prix de l'énergie.

Face au risque d'un black-out gazier, Claude Turmes a d'ores et déjà invité les communes à faire des économies en ne chauffant pas leurs bâtiments publics au-delà de 20 degrés.

