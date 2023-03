Interpellé sur les questions d’éthique relatives à ChatGPT par des députés CSV, le Premier ministre a tenu à rappeler la position du Grand-Duché en la matière.

Chat GPT & co

Xavier Bettel prêche pour la conscientisation à l’IA

Les députés de l'opposition Marc Spautz et Diane Adehm (CSV) ont demandé au Premier ministre Xavier Bettel, également en charge du ministère de la Digitalisation, de se positionner sur la question de l'intelligence artificielle et de sa réglementation.

Au cœur de cette interrogation, le maintenant très célèbre «ChatGPT» de la start-up américaine OpenAI, et ses dérives dans la vie quotidienne. Cité en exemple dans la question parlementaire afférente, l'anecdote selon laquelle l'IA aurait passé plusieurs examens d'une faculté de droit aux États-Unis.

Concerné par le sujet, Xavier Bettel a dans un premier point tenu à rappeler que le Grand-Duché avait soutenu «la proposition de la Commission européenne dans les négociations de la loi sur l'IA et a accepté un premier texte de compromis des États membres lors de l'actuelle orientation générale au Conseil de l'UE».

«Les usages pouvant avoir un impact très important sur les citoyens sont autorisés avec les garanties de sécurité nécessaires, par exemple dans le secteur de la santé mais aussi dans le recrutement. Les applications d'IA qui ne représentent qu'un faible risque pour les citoyens sont donc très peu réglementées, de sorte que l'innovation dans l'UE n'est pas ralentie. Cette loi sur l'IA propose non seulement une approche de l'interdiction, mais également de l'exigence d'innovation à travers divers instruments qui soutiennent un développement éthiquement rationnel. »



Preuve supplémentaire que le sujet est sur la table au Luxembourg et ce, depuis un bon moment, il a également été souligné que le gouvernement avait déjà établi «une vision stratégique de l'intelligence artificielle centrée sur le citoyen au Luxembourg dès 2019».

«Afin de promouvoir l'utilisation de l'IA dans l'administration publique, un appel à projets est depuis lancé chaque année dans le cadre de l'initiative AI4Gov; pour mettre en place des projets innovants avec l'aide de l'intelligence artificielle dans les administrations».

Au yeux du Premier ministre, «il est important que le gouvernement traite ce sujet de manière que le citoyen puisse avoir une prise en main consciente de ces technologies de plus en plus complexes, et une pleine conscience des dangers possibles.»

