Le Premier ministre a déclaré que s'il était réélu lors des élections législatives d'octobre, il n'inscrirait pas la semaine de travail de 36 heures à l'ordre du jour du gouvernement.

Position divergente avec le LSAP

Xavier Bettel opposé à la réduction du temps de travail hebdomadaire

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) s'est à nouveau prononcé contre la semaine de 35 heures dans une interview accordée vendredi à RTL. S'il est réélu lors des élections législatives d'octobre, la réduction du temps de travail ne fera pas partie de son programme, a-t-il déclaré.

Le 1er janvier, lors d'une interview à la télévision publique luxembourgeoise, le Premier ministre avait déjà dit la même chose : tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura pas de réduction du temps de travail au Luxembourg.

«Il n'y aura pas de réduction du temps de travail chez nous. Je pense que cela doit continuer à se faire à la carte. Si je veux travailler plus ou moins, je peux en parler à mon patron», avait-il déclaré à l'époque, où il avait exprimé son désir de gouverner pour la troisième fois.

«Si j'ai l'opportunité d'être Premier ministre après les élections, j'accepterai mon mandat», avait-il annoncé.

Le ministre du Travail défend la réduction

Cependant, son ministre du Travail, Georges Engel (LSAP), est un fervent défenseur de la semaine de travail de 36 heures. «Nous travaillons pour vivre. Nous ne vivons pas pour travailler», a récemment déclaré Georges Engel lors d'une conférence du parti. La discussion sur la meilleure façon de réduire le temps de travail devrait commencer bientôt, et prendra comme point de départ les résultats d'une étude sur ce sujet menée par Liser qui devrait se terminer ce mois-ci, a annoncé le ministre.

Le passage de la semaine de 40 heures à 36 heures permettra «un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée«, qui est actuellement» à la base de toutes les réflexions», avait déclaré le ministre à Contacto il y a un an.

Bien que le ministre préconise une «réduction générale», certains secteurs, comme la construction, nécessiteront une certaine flexibilité. Pour cette raison, Georges Engel envisage la création d'un cadre légal national, à partir duquel des formes adaptées à tous les secteurs ou entreprises seront étudiées et trouvées.

Avec les élections d'octobre, deux scénarios se présentent : soit cette possibilité tombe et est reportée, soit elle continue à être discutée et a les moyens d'avancer et de devenir une réalité au Luxembourg, à l'instar de la Belgique voisine.

