Le Premier ministre Xavier Bettel dit ne plus discuter avec le président russe depuis le massacre de Boutcha.

Luxembourg 2 min.

Guerre en Ukraine

Xavier Bettel n'a «plus envie» de parler à Poutine

Thomas BERTHOL Le Premier ministre Xavier Bettel dit ne plus discuter avec le président russe depuis le massacre de Boutcha.

Le lien entre Xavier Bettel (DP) et le président russe Vladimir Poutine est rompu. «Je n'ai plus de contact avec Vladimir Poutine depuis le massacre de Boutcha», a déclaré le Premier ministre lors d'un déjeuner presse ce mercredi. Le chef du gouvernement s'est dit choqué par ce crime de guerre où au moins 20 corps sans vie ont été retrouvés le 2 avril dans cette ville proche de Kiev. En plus de ce massacre, Xavier Bettel considère que les décorations attribuées par Vladimir Poutine aux soldats responsables des atrocités étaient l'exaction de trop.

Le Luxembourg se montre très généreux avec l'Ukraine Une étude a comparé les montants financiers versés par les différents pays du monde pour venir en aide à l'Ukraine. Comparativement au PIB, le Grand-Duché se classe dans le top 5 mondial.

Le Premier ministre a aussi expliqué que ce dialogue de sourds ne servait plus à rien : «Je n'ai plus envie désormais. Pour un dialogue constructif, il faut être deux à le faire avancer». Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, il s'était entretenu avec son homologue russe par téléphone notamment au mois de mars. Le Luxembourgeois avait alors plaidé pour «l'adoption d'un cessez-le-feu et l'engagement dans un processus de négociation».

Pas de déplacement prévu en Ukraine

Xavier Bettel a aussi indiqué être en contact une fois par semaine avec les autorités ukrainiennes, dont le chef du gouvernement ukrainien Denis Chmywal et le président Volodymyr Zelensky. Ce dernier s'exprimera le jeudi 2 juin par vidéo devant les députés luxembourgeois à la Chambre. Une prise de parole dont le président ukrainien a l'habitude. Il s'était notamment exprimé à l'Assemblée nationale en France ou au Bundestag en Allemagne.

Si Boris Johnson, Justin Trudeau ou encore Pedro Sanchez se sont rendus en Ukraine, Xavier Bettel dit qu'il ne compte pas faire le déplacement. «Je pense que les autorités ukrainiennes ont autre chose à faire et je ne vais pas y aller pour faire de belles images.»

Ce mardi, il a annoncé sur les réseaux sociaux que le Luxembourg a accordé depuis le début de la guerre en Ukraine 155 millions d'euros pour l'accueil des réfugiés, l'aide humanitaire et militaire.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.