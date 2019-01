Début décembre, Xavier Bettel a prêté serment pour la deuxième fois comme Premier ministre. Dans un entretien, il explique comment il entend mettre en œuvre le programme gouvernemental au cours des cinq prochaines années.

Xavier Bettel: "La politique a besoin d'ambitions"

Xavier Bettel continuera à diriger un gouvernement bleu-rouge-vert pendant les cinq prochaines années. A la veille des élections, il n'était pas sûr de pouvoir poursuivre une coalition à trois. En tant qu'ancien et nouveau Premier ministre, l'homme de 45 ans s'emploie actuellement à mettre en œuvre le programme du gouvernement. Et ne se laisse pas distraire par des interjections critiques.

Xavier Bettel, croyiez-vous sérieusement, le 13 octobre dernier, que vous seriez encore Premier ministre aujourd'hui ?



Je l'avais espéré, mais je n'y croyais pas vraiment. L'espoir était plus grand que la foi.

Photo: Pierre Matgé

Pourquoi le DP n'a-t-il même pas envisagé une coalition avec le CSV?



On pourrait soutenir que nous aurions dû envisager toutes les possibilités. Cependant, le CSV voulait le poste de Premier ministre. Claude Wiseler a réaffirmé cette volonté le soir des élections, alors que les résultats étaient déjà connus. Pour le CSV, le poste de chef du gouvernement était une condition sine qua non. Mais la coalition tripartite n'a pas été éliminée.

Il y a eu des changements au sein des trois partis, mais le fait est que nous n'avons perdu qu'un seul siège. Il y avait la possibilité de poursuivre le gouvernement, il est donc normal que ce soit exactement ce qui a été exploré au début.

Parler au CSV juste pour parler aurait été du pur spectacle et je ne voulais vraiment pas ça.

Dans votre déclaration gouvernementale, les deux représentants des Pirates ont voté avec les partis au pouvoir. Cela vous donne-t-il confiance en la petite majorité?



(rires) Je n'ai jamais eu une majorité de 33 voix auparavant. Non, sérieusement, j'ai une majorité de 31 sièges et je m'y prépare pour les cinq prochaines années. Bien sûr, je suis heureux que les autres partis soutiennent nos textes. Mais je ne compte pas sur les Pirates ou Déi Lénk. Je ne vais pas essayer d'obtenir une majorité alternative.

A la fin de la dernière législature, des divergences entre les trois partis de la coalition sont apparues à plusieurs reprises. Une majorité très étroite de 31 sièges ne comporte-t-elle pas des risques?



Je n'ai pas vu de grandes différences. Avec 32 sièges, la majorité était déjà courte au cours de la dernière législature. 31 ou 32 sièges ne changent pas grand-chose. Je suis convaincu que la cohésion sera encore plus étroite cette fois-ci. Il est également important pour moi que nous impliquions davantage les partis et que nous en discutions davantage avec les groupes politiques.

La composition du gouvernement avec, par exemple, deux vice-premiers ministres indique plus de pouvoir politique et moins de collégialité....



La collégialité est aussi grande qu'il y a cinq ans. La composition reflète la volonté des électeurs. Le DP compte douze sièges, le LSAP dix et les Verts neuf. Je pense que c'est tout à fait légitime et j'ai moi-même proposé que les Verts puissent nommer un vice-premier ministre.

Un nouveau département a été ajouté sous la forme du Ministère de la numérisation. En tant que ministre responsable, que voulez-vous faire exactement au cours des cinq prochaines années, quelles sont vos priorités?



Le spectre va de A à Z. La numérisation concerne, bien sûr, les infrastructures. Mais il s'agit aussi de l'éducation dans les écoles, de la stratégie 5G, de la santé en ligne, de Fintech et bien plus encore. Nous avons également besoin d'une stratégie pour faire face à l'intelligence artificielle.

Sur le plan de l'infrastructure et de l'expertise, nous réussissons très bien à l'échelle internationale. Mais nous sommes à la traîne en matière d'e-gouvernement, c'est-à-dire de numérisation des pouvoirs publics, par exemple. Je ne suis pas seulement ministre de la numérisation, je suis également responsable de la réforme administrative. Les deux départements vont de pair. Il s'est déjà passé beaucoup de choses.

Mais la simplification administrative est un peu comme le monstre du Loch Ness: tout le monde en parle, mais ce n'est pas vraiment tangible. Ce que je veux dire, c'est que de nombreuses petites mesures doivent être prises et qu'il est important que le secteur numérique soit renforcé.

Mon objectif est que les citoyens puissent demander leur acte de naissance, leur casier judiciaire, etc. par téléphone portable. Il doit également être possible d'éviter d'avoir à saisir à nouveau toutes vos données personnelles pour chaque demande. La date et le lieu de naissance ne changent pas, vous devez donc être en mesure de récupérer ces renseignements automatiquement pour chaque demande ultérieure.

Bien entendu, il est toujours possible d'envoyer la demande sur papier de la manière habituelle. Je me réjouis de relever ces défis avec Marc Hansen.

Photo: Pierre Matgé

L'opposition n'est pas la seule à se plaindre que le programme du gouvernement demeure vague à bien des égards. Acceptez-vous cette critique?



J'accepte les critiques mais il y a des points où je veux peser le pour et le contre en premier. Nous devons également tenir compte des exigences budgétaires.

Je peux comprendre la critique, mais je ne la partage pas. La politique a besoin d'ambitions. Je ne me laisserai pas mettre sous pression lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre les différentes mesures.

Pouvez-vous nous donner un exemple des points sur lesquels vous avez besoin d'informations complémentaires?



Les objectifs énergétiques en sont un bon exemple. Nous sommes d'accord pour dire que nous devons prendre des contre-mesures en ce qui concerne le tourisme à la pompe. Cependant, nous ne nous sommes délibérément pas fixé une date précise, car nous ne pouvons pas nous passer de recettes du jour au lendemain.

La situation est similaire en ce qui concerne la fiscalité des entreprises. Je veux que nous restions compétitifs sur la scène internationale. Mais pour l'instant, je ne sais pas exactement comment cet environnement va évoluer. Donc je ne fixe pas de date non plus.

La construction du tramway rapide vers Esch en est un autre exemple. Je ne peux pas donner de date contraignante parce que je ne sais pas dans combien de temps nous serons en mesure d'acquérir les terrains dont nous avons besoin. Ça a pris une éternité à Hellange à l'époque. Dans un État de droit, il y a des procédures que nous devons respecter.

Des questions ont également été soulevées quant à la viabilité financière des différentes mesures. Le financement est-il assuré?



On accuse à maintes reprises le gouvernement d'être irresponsable avec les fonds publics et d'augmenter la dette nationale. Rien de tout cela n'est vrai. Jamais auparavant on n'avait autant investi dans l'infrastructure qu'au cours des cinq dernières années. Et c'était aussi désespérément nécessaire.

Photo: Pierre Matgé

Notre situation financière est bonne et nous disposons d'une marge de manœuvre suffisante pour mettre en œuvre notre politique. C'est confirmé par les chiffres de l'Inspection financière. Le programme gouvernemental n'est pas un "programme de beau temps", comme le prétendent certains.

Je sais que l'environnement international peut changer. Mais au cours de la dernière législature, nous avons prouvé que nous prenons nos responsabilités, que nous sommes prêts à prendre des mesures impopulaires si nécessaire.

Le Statec a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de 4 à 3%...



C'est vrai. Mais je suis également guidé par la situation actuelle telle qu'elle a été calculée par l'Inspection des finances. De plus, 3%, c'est encore une croissance très stable.

Combien coûtent les différentes mesures, telles que la gratuité des transports publics, en euros?



Selon nos calculs, le coût des transports publics gratuits se situe entre 30 et 40 millions d'euros.

Comment avez-vous l'intention d'indemniser les communautés touchées?



Nous allons nous asseoir avec les représentants des communautés et chercher ensemble une solution. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Je suis convaincu que nous trouverons un dénominateur commun.

Quel est le coût de l'offre gratuite des maisons relais?



La gratuité de la garde d'enfants est une mesure individuelle qui doit être considérée en même temps que d'autres projets. Il s'agit d'un ensemble complet d'avantages en nature. Les chiffres détaillés pour les maisons relais seront bientôt disponibles.

Photo: Pierre Matgé

Le programme du gouvernement ne mentionne plus du tout la sélectivité sociale, qui, au moins au début de la dernière législature, a pourtant été abordée à plusieurs reprises. Qu'est-ce que cela veut dire?



Les points que nous avons soulevés précédemment, comme la gratuité des services de garde d'enfants, concernent davantage des questions sociopolitiques que la sélectivité sociale. Il ne s'agit pas de ce que les parents méritent. Nous nous concentrons sur les enfants. Et nous voulons donner plus d'opportunités aux femmes et leur permettre d'être indépendantes si elles le veulent.

Par exemple, si le directeur d'une banque à revenu élevé quitte sa femme qui a quitté son emploi pour s'occuper des enfants, elle peut avoir un problème après le divorce, malgré le bon revenu de son ancien mari.

En ce qui concerne les transports publics, il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, seule une minorité doit payer. La mesure est également une bonne publicité pour le Luxembourg, il s'agit d'une stratégie de marque nationale.

À partir de l'année prochaine, le 9 mai sera considéré comme un jour férié officiel. Pourquoi la Journée de l'Europe en particulier?



Luxembourg est l'une des capitales européennes. Nous serons le premier pays européen à célébrer l'idée européenne ainsi que la fête nationale. Aujourd'hui, nous ne sommes plus conscients de ce que l'Union européenne représente pour nous. Le processus de paix auquel nous assistons depuis 1957 est une grande réussite.

Lors des réunions des chefs d'État et de gouvernement de l'UE, j'ai constaté à maintes reprises que même les dirigeants politiques ne sont souvent plus conscients que l'Union européenne est plus qu'un simple projet économique. Souvent, ils ne sont plus conscients que les valeurs européennes sont également en jeu.

Il y a beaucoup d'indications qu'un Brexit plutôt difficile se produira. Comment le Luxembourg se prépare-t-il concrètement à cette situation?



Il y a plusieurs mois, nous avons créé au sein du ministère des Affaires étrangères un service spécial chargé de préparer le Luxembourg à un Brexit difficile. Depuis la fin de la semaine dernière, la Commission européenne a présenté ses propositions pour un "non-accord". Les responsables du ministère des Affaires étrangères analyseront le document dans les prochains jours.

Nous devons clarifier ce qui arrive aux citoyens britanniques qui vivent au Luxembourg. Ils appartiennent au Luxembourg. Nous veillerons à ce qu'ils reçoivent immédiatement les documents nécessaires. On ne montrera la porte à personne. Nous devons également trouver des solutions pour les citoyens luxembourgeois qui vivent en Grande-Bretagne.

Photo: Pierre Matgé

De nombreuses questions restent sans réponse. Je ne sais pas comment le Brexit va tourner. Mais je suis convaincu que le Premier ministre britannique a négocié le meilleur accord qui soit. Theresa May en a tiré le meilleur parti. Je respecte le choix britannique, mais je regrette leur décision.

En ce qui concerne les intérêts de la place financière, le Luxembourg a toujours eu un partenaire fiable à Londres. Toutefois, je ne permettrai pas à l'Europe de s'imposer des règles, telles que la taxe sur les transactions financières, qui ne s'appliquera pas plus tard en Grande-Bretagne.

Je ne suis pas contre une taxe sur les transactions financières, mais elle doit s'appliquer à tous. Si elle est introduite dans le monde entier, ou du moins au niveau de l'OCDE, alors je suis prêt à en discuter. Je lutterai contre l'introduction d'une taxe européenne sur les transactions avec tous les moyens à ma disposition. Une telle taxe serait un suicide.

Quels sont vos idéaux politiques?



Je suis incorrigible dans mon travail, pour que les gens se sentent bien. Cela peut paraître banal, mais c'est ma motivation quotidienne. J'aime être parmi et proche des gens et, ce faisant, je rencontre toujours des personnes et des personnalités qui ont vécu plus de souffrance que de bonheur dans leur vie pour des causes diverses.

Parvenir à rendre la vie plus digne pour tous est mon idéal politique - et oui, je pense aussi que chacun peut et doit y contribuer pour lui-même.

Par Danielle Schumacher, traduction Sophie Wiessler

