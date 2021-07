«Il faut garder la tête haute»

Quand jeudi matin, le Premier ministre est arrivé au Grund, l'Alzette était loin d'être le joli ruisseau qui traverse le quartier. Plutôt un bras épais et brun venu envahir la rue Saint-Ulric et ses environs. Avec à ses côtés la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP), Xavier Bettel a pris le temps de saluer et d'encourager ouvriers et riverains. Des hommes et des femmes à la peine pour effacer les dégâts d'une nuit de crue. Mais la pluie était encore présente, menaçant chacun d'avoir tout à refaire dans l'après-midi en cas de remontée des eaux.

Même visite de la part des élus de la capitale, venus constater de visu l'efficacité des services municipaux.

La vigilance reste de mise malgré une légère décrue Même si certains cours d'eau ont commencé à diminuer dans le pays, comme à Echternach, les services de secours restent tout de même mobilisés cette nuit. MétéoLux prévoit en effet de nouvelles précipitations. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Dans l'après-midi, Xavier Bettel devait se rendre à Larochette et Vianden, deux des communes particulièrement touchées. Mais l'organisation inattendue d'un conseil de gouvernement extraordinaire pour la fin d'après-midi a dû bousculer l'emploi du temps du chef de l'exécutif.

Cliquez ici pour suivre avec nous les conclusions du Conseil de gouvernement (à partir de 18h).





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.