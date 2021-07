Placé officiellement «en observation» depuis dimanche en raison de son infection au covid-19, Xavier Bettel serait «en pleine possession de ses moyens» à en croire Dan Kersch, vice-Premier ministre, qui s'est entretenu lundi matin avec le chef de gouvernement.

Xavier Bettel hospitalisé

«Le Premier ministre en capacité d'assumer ses fonctions»

Jean-Michel HENNEBERT Placé officiellement «en observation» depuis dimanche en raison de son infection au covid-19, Xavier Bettel serait «en pleine possession de ses moyens» à en croire Dan Kersch, vice-Premier ministre, qui s'est entretenu lundi matin avec le chef de gouvernement.

Moins de 24 heures après l'annonce de l'hospitalisation de Xavier Bettel (DP), la communication officielle se veut rassurante. Interrogé lundi en marge de la présentation du rapport annuel de l'Inspection du travail et des mines, Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail et vice-Premier ministre, assure que le chef du gouvernement est «en pleine possession de ses moyens» et qu'il se trouve «parfaitement en capacité d'assumer ses fonctions».

Autrement dit, la série d'examens à laquelle le Premier ministre est soumis depuis dimanche ne l'empêcherait pas de diriger le pays. Preuve en serait, selon le numéro deux du gouvernement, le fait que Xavier Bettel «échange avec les membres du gouvernement par tous les moyens à sa disposition». Une information toutefois non confirmée par François Bausch (Déi Gréng), l'autre vice-Premier ministre dont les services précisent uniquement que «le ministre est en échange régulier avec le Premier ministre». Idem en ce qui concerne le ministère d'Etat, non joignable tout au long de la matinée.

Contrairement à toute attente, la question d'un éventuel remplacement pour indisponibilité du Premier ministre n'est pas réglée dans la Constitution, mais «dans un arrêté grand-ducal de 1857, dont la dernière version remonte à décembre 2018», précise Luc Heuschling, docteur en droit public à l'Uni. Une mise à jour réalisée à l'occasion de l'entrée en fonction de l'actuelle coalition gouvernementale. L'article 7 de ce texte prévoit ainsi que «les membres du gouvernement ont la faculté de se remplacer mutuellement», mais dans la limite maximale de 15 jours.

Au-delà, une décision devra être prise par le gouvernement, et approuvée par le Grand-Duc, pour une éventuelle révocation. Un cas de figure qui a été utilisé récemment pour le remplacement de Félix Braz (Déi Gréng) au poste de ministre de la Justice, après son accident cardiaque. Une décision que ce dernier conteste devant le tribunal administratif.

A noter que ce n'est pas la première fois qu'un Premier ministre se trouve hospitalisé pendant son mandat. Le dernier exemple en date remonte à juin 2007, quand Jean-Claude Juncker (CSV) avait été opéré à l'intestin «pour un problème chronique qui s’était aggravé», selon le communiqué officiel d'époque du ministère d'Etat. Ce dernier était resté dans une unité de soins du CHL pendant cinq jours. Pour mémoire, Xavier Bettel a été infecté alors qu'il se trouvait dans un établissement de nuit du quartier de la gare, la veille de la Fête nationale.

