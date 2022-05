En marge d'un déjeuner presse ce mercredi, Xavier Bettel dit ne pas écarter la possibilité de se représenter lors des prochaines élections législatives. C'est ce que souhaiterait Lex Delles, candidat à la présidence du DP.

Elections législatives 2023

«Xavier Bettel est le meilleur candidat pour le pays»

Qui pour représenter le DP lors des prochaines élections législatives en octobre 2023 ? En marge d'un déjeuner presse avec le gouvernement ce mercredi, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) balaie d'abord le sujet et se dit concentré sur son travail jusqu'à la fin de son mandat: «Il reste encore plusieurs mois avant les élections, le gouvernement ne chôme pas.»

Claude Lamberty, candidat pour le poste de vice-président Selon les informations de RTL, l'actuel secrétaire général du DP Claude Lamberty serait candidat pour devenir le vice-président du parti libéral lors du congrès en juin.

Mais le chef du gouvernement n'écarte toutefois pas la possibilité de se représenter: «Je suis plein d'énergie et d'envie de continuer, mais ce n'est pas à moi de décider, ce sera au parti de le faire. Si ce dernier pense que c'est une bonne idée de me présenter en tant que tête de liste, je pense que je ne dirai pas non.»

« En politique, je ne vois pas d'ennemis»

Xavier Bettel pourra en tout cas compter sur le soutien de Lex Delles (DP). Ce dernier a récemment annoncé sur les réseaux sociaux vouloir se présenter lors du prochain congrès qui aura lieu le 12 juin pour prendre la présidence du DP et succéder ainsi à Corinne Cahen. «Je souhaite qu'il soit candidat, pas seulement pour le parti, mais aussi pour le pays. Ce serait un très bon Premier ministre qui arrive à rassembler les gens et à prendre des décisions pour faire avancer le pays.»

À une éventuelle candidature de Paulette Lenert (LSAP), vice-Première ministre et ministre de la Santé, Xavier Bettel dit ne pas être préoccupé par la possibilité que sa vice-présidente se présente face à lui. «Je n'ai pour le moment ni de campagne électorale ni de candidats à l'esprit. Il s'agit à ce stade de mettre en place un programme et je n'ai pas envie de penser à qui va où et avec qui. Je suis pour le moment Premier ministre jusqu'au mois d'octobre 2023 et je suis pleinement motivé, si le parti me demande de faire campagne pour me représenter, ce sera aux électeurs d'en décider. En politique, je ne vois pas d'ennemis.»

Les priorités de Lex Delles Le ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Lex Delles (DP), dit s'être concerté après la décision de Corinne Cahen de ne plus vouloir rester présidente du parti. «À partir du moment où je pourrai déposer ma candidature, je le ferai. Je pense que c'est important avant une super année électorale en 2023 avec les élections communales en juin, puis les législatives en octobre de se constituer un programme et de dégager des thèmes.» Parmi les thèmes qu'il souhaite mettre en avant, Lex Delles cite le climat, les finances étatiques, le logement et le développement économique.

