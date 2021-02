Sollicité par différents acteurs du secteur Horeca, le Premier ministre a choisi de garder le dialogue ouvert avec les représentants de la fédération représentative. Ces derniers font état, jeudi, d'un échange «fructueux» qui se traduira par des rencontres avec le ministre des Classes moyennes.

Xavier Bettel envoie un signal à l'Horeca

Jean-Michel HENNEBERT Sollicité par différents acteurs du secteur Horeca, le Premier ministre a choisi de garder le dialogue ouvert avec les représentants de la fédération représentative. Ces derniers font état, jeudi, d'un échange «fructueux» qui se traduira par des rencontres avec le ministre des Classes moyennes.

Le message politique envoyé est clair. Xavier Bettel (DP) ne dialogue qu'avec les instances représentatives des différents secteurs. Le secteur Horeca ne fait donc pas exception, malgré la grogne et l'apparition de nombreux nouveaux acteurs qui entendent tous défendre les intérêts des bars, cafés et restaurants du pays. Dans un communiqué publié jeudi, la fédération Horesca indique que «le Premier ministre a contacté le président de l'Horesca» suite au courrier qui lui a été adressé et qu'«un échange fructueux a eu lieu ces derniers jours».

De l'écoute (et des millions) pour les bars-restaurants Si le secteur a des raisons légitimes de se plaindre, le gouvernement refuse de laisser dire qu'il n'agit pas. Pour preuve, notamment, les 65 millions d'euros d'aides déjà versés aux acteurs de l'Horeca.

Si Alain Rix a évoqué «la situation économique difficile, voire précaire de nos entreprises» et les difficultés liées aux «problèmes de trésorerie et de financement des entreprises», à «la complexité et le plafonnement des aides étatiques» ou bien encore «le remboursement du chômage partiel», la rencontre n'a officiellement pas abouti à la mise en oeuvre de nouvelles mesures concrètes. Seule décision annoncée: la mise en place de «plusieurs entrevues» avec Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes.

La première rencontre de cette nouvelle série est fixée à vendredi et devrait notamment porter sur «les nouvelles mesures d'aides étatiques possibles autorisées par l'Union européenne». Référence au prolongement jusqu'au 31 décembre 2021 de l'encadrement temporaire des aides d'Etat et la possible prise en charge à 100% des frais non couverts. A noter que, sans réelle surprise, ce communiqué intervient quelques heures après l'annonce d'un nouveau coup de pouce à destination des indépendants.

Un geste fiscal pour aider bars et restaurants Comme au premier confinement, l'Etat a décidé de permettre aux patrons du secteur Horeca de ne pas payer leurs avances d'impôts pour les deux premiers trimestres 2021.

Quoi qu'il en soit, l'intervention du chef du gouvernement intervient dans un contexte tendu dans le secteur, marqué par la fermeture de tous les établissements jusqu'au 21 février prochain et la remise en question du rôle de l'Horesca dans sa gestion de la crise. Un double phénomène qui s'est traduit par différentes initiatives au cours des dernières semaines, comme l'organisation de manifestations ou l'envoi de différentes demandes d'entrevue avec le Premier ministre. Des demandes toutes restées lettre morte. Reste désormais à voir comment les acteurs du secteur de l'Horeca interpréteront cette prise de contact au travers des canaux officiels.

