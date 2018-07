Le Premier ministre, Xavier Bettel, est actuellement en visite de travail en Corée du Sud (du 1er au 3 juillet) accompagné d’une délégation de représentants des secteurs de l’industrie, de la finance et des TIC et de la logistique.

Xavier Bettel en Corée du Sud

L’objectif de cette mission économique multisectorielle est de promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays, le marché coréen représentant des opportunités considérables pour les entreprises luxembourgeoises.



Lors de la première journée de cette visite, ce dimanche, le chef du gouvernement luxembourgeois s’est rendu au cimetière national de Séoul afin de déposer une gerbe au pied de la tour du Souvenir pour rendre hommage aux soldats tombés dans la défense de leur patrie.

Mémorial de la Guerre de Corée, Visite du diorama luxembourgeois, situé dans la salle des Nations unies rendant hommage aux 21 nations ayant aidé la république de Corée lors du conflit entre 1950 et 1953, (de g. à dr.) Chung-Kwon Park, guide ; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État

Mémorial de la Guerre de Corée, (de g. à dr.) Sam-Duck Park, directeur général du mémorial ; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État ; Chung-Kwon Park, guide ; Marc Baltes, conseiller économique du Premier ministre

Mémorial de la Guerre de Corée, (de g. à dr.) Christian Muller, chargé d'affaires a.i. du Luxembourg en république de Corée ; Sam-Duck Park, directeur général du mémorial ; Chung-Kwon Park, guide ; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État

(de g. à dr.) Hyoung Zhin Kim, ambassadeur de la république de Corée à Bruxelles ; Christian Muller, chargé d'affaires a.i. du Luxembourg en république de Corée ; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d'État ; Sam-Duck Park, directeur général du mémorial ; Chung-Kwon Park, guide

Xavier Bettel a ensuite visité le mémorial de la guerre de Corée à Séoul. L’édifice a été érigé en mémoire et à l’honneur des combattants et des victimes de la guerre de Corée, qui a opposé la Corée du Sud à la Corée du Nord entre 1950 et 1953.

Le Luxembourg fut parmi les 16 pays qui envoyèrent des volontaires sous le commandement des Nations unies pour repousser l’armée nord-coréenne.

89 volontaires luxembourgeois ont combattu au côté des forces armées de la République de Corée, deux sont tombés lors des combats et 16 ont été blessés.

Ce fut la seule intervention militaire luxembourgeoise après 1945 au cours de laquelle le Luxembourg a envoyé des soldats au front.Le Premier ministre a notamment visité le diorama luxembourgeois situé dans la salle des Nations unies qui rend hommage aux nations alliées ayant aidé la république de Corée lors du conflit. Xavier Bettel a déposé une gerbe en hommage aux victimes de la guerre.

«Le Luxembourg et la Corée du Sud se sont rencontrés à un moment douloureux de l’histoire», a déclaré Xavier Bettel lors de la visite du mémorial. «De jeunes Luxembourgeois ont combattu ici pour la paix et la liberté et dans un esprit de solidarité afin de libérer un pays ami et deux jeunes Luxembourgeois ont péri dans ces combats.» Et d’ajouter: «Cela crée des liens profonds qui vont au-delà de l’amitié.»

En soirée, le Premier ministre a été l’invité d’honneur d’un dîner offert par le consul honoraire du Luxembourg à Séoul, Young-Chul Hong, en présence d’acteurs économiques luxembourgeois et coréens.

«La péninsule coréenne se trouve à un tournant de son histoire récente»

Lors de la seconde journée, Xavier Bettel a été accueilli par le Premier ministre de la république de Corée, Lee Nak-yeon, pour une entrevue.

Les discussions ont permis de passer en revue les dossiers bilatéraux ainsi que les grands dossiers de l’actualité politique internationale et notamment l’avancement des négociations avec la Corée du Nord visant à renforcer la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne.

«La péninsule coréenne se trouve à un tournant de son histoire récente», a estimé le Premier ministre. «Le rapprochement en cours avec la Corée du Nord, si ce dernier perdure, est une chance à inouïe pour rétablir la paix entre les deux Corées pour le bien des citoyens des deux côtés de la frontière».

Xavier Bettel a aussi abordé les relations économiques entre les deux pays. «Nos pays sont complémentaires dans de nombreux secteurs et les relations sont excellentes», a estimé Xavier Bettel.

Il a souligné qu’il existe un grand potentiel de développement entre la Corée et le Luxembourg. Xavier Bettel et Lee Nak-yeon ont conclu d’intensifier les échanges à l’instar des relations académiques, où de nombreux échanges et interactions existent déjà.

En outre, la délégation s’est rendue au Seoul Startup Hub, le plus grand incubateur de start-ups de Corée, visant à favoriser la croissance de 450 start-ups.

Fondé en 2017, le centre offre un large éventail de services de soutien à des entrepreneurs et d’autres acteurs intéressés pouvant également y avoir des échanges d’idées. En marge de cette visite, deux memorandums of understanding ont été signés en présence de Xavier Bettel.

D’une part, Luxembourg for Finance a signé au nom de la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) un memorandum of understanding avec le Seoul Fintech Lab.

D’autre part, la Chambre de commerce du Luxembourg et la Chambre de commerce et de l’industrie de Corée ont procédé à la signature d’un memorandum of understanding. Le Premier ministre Xavier Bettel a ensuite eu l’occasion de visiter le Seoul Fintech Lab, un incubateur contribuant au développement des compétences des entreprises FinTech coréennes.

27 start-up prometteuses de FinTech qui sont supposées diriger l’avenir de l’industrie FinTech coréenne bénéficient de services de mentorat systématiques grâce à des partenariats avec 33 institutions.

Par ailleurs, Xavier Bettel a rencontré des représentants des entreprises Sam Hwa Steel, Hyosung et Doosan, qui entretiennent toutes les deux des sites de production industrielle au Luxembourg.