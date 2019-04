Le Premier ministre a été nommé citoyen honoraire de la ville de Mexico lors d'une cérémonie officielle mardi. Il avait déjà été reçu par le Président mexicain.

Xavier Bettel devient citoyen d'honneur de Mexico

Le Premier ministre a été nommé citoyen honoraire de la ville de Mexico lors d'une cérémonie officielle mardi. Il avait déjà été reçu par le Président mexicain.

(jt/SC) – La vie politique ne tourne pas uniquement autour du Brexit. Alors que le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est sur toutes les lèvres cette semaine, Xavier Bettel s'est rendu au Mexique où il a été reçu mardi par le président, Andrés Manuel López Obrador.

Cette rencontre s'est concentrée sur les relations économiques, financières et de communications par satellite entre les deux pays. Des sujets culturels ont également été abordés. Il s'agissait de la première visite officielle d'un Premier ministre luxembourgeois au Mexique en 40 ans, selon Xavier Bettel.

Bei der éischter Visitt a 🇲🇽 vun engem Lëtzebuerger Premierminister zanter 40 Joer, hat ech haut eng Entrevue mam Mexikanesche President @lopezobrador_ fir eis Relatiounen am Wiertschafts & Finanzsecteur, der Satellittekommunikatioun an am kulturelle Beräich ze verdéiwen. pic.twitter.com/y66bTPRVYm — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) April 8, 2019

Les deux hommes d'État ont également parlé des relations étroites entre l'Union européenne et le Mexique. Xavier Bettel a déclaré à ce sujet : «Je me réjouis qu'un nouvel accord de principe ait été conclu en avril dernier pour moderniser l'accord entre l'UE et le Mexique, je pense qu'il sera bientôt signé».

Le ministre d'État a également eu d'autres rencontres avec le maire de Mexico, mais aussi le président du Sénat mexicain. Le Premier ministre luxembourgeois a ainsi été accueilli par Claudia Sheinbaum Pardo, maire de la ville de Mexico, et a été nommé citoyen d'honneur de la capitale mexicaine avec tous les honneurs.

Ech sinn immens geéiert haut zum Éierebierger vu Mexiko-City vun der Buergermeeschtesch @Claudiashein ernannt ginn ze sinn. Ech gesinn dëst net nëmmen als en Symbol vun der enker Relatioun tëscht Mexiko-City an der Stad Lëtzebuerg, mee och tëscht eise béide Länner. pic.twitter.com/eoDWT2mO2M — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) April 9, 2019

«Les villes de Luxembourg et de Mexico sont très différentes, mais nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes principes», a déclaré Xavier Bettel après la cérémonie. «J'apprécierai cet honneur en tant que symbole d'une relation sincère, non seulement entre la ville de Luxembourg et la ville de Mexico, mais aussi entre nos deux pays», a-t-il ajouté.

