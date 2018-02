L’information en ligne est en constante mutation, alors wort.lu s’est adapté. Ce nouveau site met encore mieux en avant la variété de l’information et améliore l’interactivité.

Wort.lu fait peau neuve

Linda Cortey L’information en ligne est en constante mutation, alors wort.lu s’est adapté. Ce nouveau site met encore mieux en avant la variété de l’information et améliore l’interactivité.

Notre objectif est de vous présenter ce qui est le plus important dans le flux d’actualité de façon plus claire, en mettant en avant les photos.



Notre contenu exclusif sera aussi mieux mis en avant, vous accéderez plus facilement à nos reportages vidéo, nos « data » et nos dossiers.

Vous trouverez ainsi plus facilement les articles de fonds, ceux qui vous permettent de mieux comprendre l’actualité.

L’application mobile a également été repensée pour être encore plus intuitive. La navigation est facilitée grâce à une présentation plus claire des options et un accès direct aux différents type de contenus.