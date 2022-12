Les billets sont d'ores et déjà réservables sur le site de la compagnie hongroise. Comptez ainsi environ 25€ pour un vol Luxembourg-Rome.

Une compagnie ultra low-cost

Wizz Air reliera Luxembourg à Rome

Wizz Air, c'est la compagnie aérienne ultra low-cost qui grimpe en Europe. Implantée en Hongrie, elle dessert aujourd'hui 140 destinations à partir d'aéroport situés partout en Europe, et bientôt au Luxembourg.

En effet, la compagnie a annoncé la création de cinq nouvelles lignes et quelque 800.000 sièges supplémentaires en vente au départ de l'aéroport de Rome, à partir de 2023. L'une de ces nouvelles lignes reliera ainsi la capitale italienne au Findel à partir du mois d'août. Les billets sont d'ores et déjà réservables sur le site de la compagnie hongroise. Comptez ainsi environ 25€ pour un vol Luxembourg-Rome.

Outre le Luxembourg, les passagers pourront désormais s'envoler avec Wizz Air de Rome vers Castellon (Espagne), Bakou (Azerbaïdjan), Abu Dhabi (EAU) et Koweït City (Koweït). «Nous sommes ravis de plus que doubler notre base à Rome Fiumicino, passant de quatre appareils au début de l'été 2022 à un total de neuf appareils pour l'été prochain. En ajoutant deux nouveaux Airbus A321neo et en lançant cinq nouvelles routes au départ de Rome vers l'Europe et le Moyen-Orient», commente Diarmuid Ó Conghaile, directeur général de Wizz Air Malta.

«Cette expansion continue renforce la position de Wizz Air en tant que troisième compagnie aérienne en Italie, qui devient le marché à la croissance la plus rapide du réseau de la compagnie. Nous proposons désormais un total de 66 lignes au départ et à destination de Rome, offrant des correspondances vers 36 pays d'Europe et au-delà»,

Côté environnemental, Wizz Air assure proposer les plus faibles émissions de CO2 par passager-kilomètre en Europe et vise à réduire ses émissions de CO2 de 25% supplémentaires d'ici à 2030. L'Airbus A321neo évoqué par le directeur général est en effet l'un des avions les plus efficaces de sa catégorie en termes de consommation de carburant et consomme ainsi 20% de carburant en moins et émet 50% d'oxyde d'azote en moins par rapport aux générations précédentes.

