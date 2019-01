Un homme de 47 ans a délibérément foncé avec sa voiture sur un groupe de cinq personnes mercredi après-midi à Wiltz. Il a mortellement fauché son fils de 2 ans, grièvement blessé son ex-compagne et trois autres personnes. Il sera présenté à un juge d'instruction cet après-midi.

Wiltz: il tue son fils, blesse son ex-conjointe et 3 personnes

Un homme de 47 ans a délibérément foncé avec sa voiture sur un groupe de cinq personnes mercredi après-midi à Wiltz. Il a mortellement fauché son fils de 2 ans, grièvement blessé son ex-compagne et trois autres personnes. Il sera présenté à un juge d'instruction cet après-midi.

(MF) – Un terrible incident qui s'est déroulé mercredi après-midi non loin de l'hôpital a plongé la ville de Wiltz, au nord du Luxembourg, dans le désarroi. Un homme au volant de sa Citroën bleue a fauché deux mamans et leurs enfants qui se trouvaient dans leur poussette et un passant sur un trottoir.

«Selon les premiers éléments de l'enquête, vers 15 heures, un homme de nationalité luxembourgeoise âgé de 47 ans a heurté délibérément avec sa voiture un groupe de passants. Il y a eu 5 victimes, dont son ex-conjointe ainsi que leur enfant commun âgé de 2 ans. Ce dernier n’a pas survécu à ses blessures», a fait savoir par voie de communiqué le Parquet de Diekirch, au cours de la soirée.

L'enfant, pour lequel le pronostic vital était engagé, est donc décédé quelques heures à peine après le geste délibéré de son père, dans la rue Grande-Duchesse Charlotte.

Ce n'était en aucun cas un acte terroriste. Le parquet de Diekirch souligne clairement que la dramatique affaire n'a «pas d’arrière-fond terroriste», mais que «le contexte est celui d'un drame relationnel».



L'ex-compagne du conducteur mais aussi l'enfant qui se trouvait dans la seconde poussette et la femme qui la tenait, étaient toujours hospitalisés, mercredi soir.

Les enquêteurs de la police ont procédé à tous les relevés sur le trottoir où s'est déroulé le drame, jusque tard en soirée. Photo: Police Grand-Ducale

«Après que le conducteur eut percuté» les deux femmes et les deux poussettes, «il a heurté quelques mètres plus loin un homme qui se promenait sur le trottoir», précise le porte-parole de la Police grand-ducale. Ce passant a également été grièvement blessé et est toujours hospitalisé.

Le conducteur a été arrêté



L'affaire qui a conduit à la fermeture totale de la rue Grande-Duchesse Charlotte à Wiltz pendant une grande partie de la soirée, a monopolisé d'importants moyens de secours et policiers. Les agents de Diekirch, Turrelbach, Bereldange et Troisvierges ont prêté main-forte à leurs collègues de Wiltz. Tandis que les enquêteurs du département «homicide» du Service de Police judiciaire menaient l'enquête.



Le conducteur a été arrêté et sera déféré ce jeudi après-midi devant le juge d'instruction de Diekirch. Une information judiciaire a été ouverte notamment pour les chefs «d'assassinat, de meurtre et de la tentative de ces infractions», précise le Parquet de Diekirch.