Wild Stuff, le corner pour plus d'inclusion chez Alima

Megane KAMBALA

Le point de départ n'est pas très heureux, le résultat est pourtant haut en couleurs. Car c'est pendant le premier confinement que l'idée qui avait déjà fait plusieurs fois le tour dans la tête de Michèle Vallenthini prend vie.

Communicante de métier depuis une dizaine d'années, elle souhaitait coûte que coûte faire quelque chose de concret et de palpable qui donnerait un peu de bonheur aux gens.

Vient donc d'abord l'idée de lancer deux pop-up sur un parking d'entreprise, avec la bénédiction de la Compagnie de construction luxembourgeoise (CDCL). Une connaissance lui prête également un camion réfrigéré et elle achète du chocolat pour Pâques chez Friandries, une chocolaterie installée aux Pays-Bas, puis pour la fête des mères. L'idée était de proposer une offre très graphique avec une bonne dose d'humour.

Basées sur le principe de la précommande, les deux opérations sont un franc succès, à un point tel qu'elle envisage rapidement une suite, avec pour ligne directrice d'en faire une véritable et belle aventure humaine.

2 Des débuts tout aussi optimistes qu'improbables. Photo: Wild Stuff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Des débuts tout aussi optimistes qu'improbables. Photo: Wild Stuff Des débuts tout aussi optimistes qu'improbables. Photo: Wild Stuff

Ainsi, il allait lui falloir un vrai QG pour s'établir pleinement. Et de prime abord, ce n'était pas gagné. «Tout le monde le sait, c'est très difficile de trouver un emplacement en ville en raison des prix. Un pop-up ne m'intéressait plus, car je voulais vraiment me faire une place tout en laissant aux jeunes entrepreneurs les pops-up proposés par la Ville de Luxembourg. Mon agence de communication Wild Solutions marche bien, je ne partais pas de rien pour investir.»

Hasard, alignement des planètes favorable ou bon karma, le chapitre de la recherche de nid finit sur une belle note puisqu'Alima, qui avait déjà repéré son camion sur un emplacement dans le centre-ville, lui fait rapidement un prix pour le corner qui abritait initialement un Fischer. «Ils ont vraiment été très sympas avec moi, la seule chose que je devais faire, c'était de retaper le lieu à mon goût. Pour ça encore, j'ai pu bénéficier de meubles qui m'ont été prêtés par Circus Roncalli Group, un de mes anciens employeurs.»

7 Corner Wild Stuff basé dans le Alima du centre-ville de la Ville de Luxembourg Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Corner Wild Stuff basé dans le Alima du centre-ville de la Ville de Luxembourg Photo: Megane Kambala Corner Wild Stuff basé dans le Alima du centre-ville de la Ville de Luxembourg Photo: Megane Kambala Corner Wild Stuff basé dans le Alima du centre-ville de la Ville de Luxembourg Photo: Megane Kambala Corner Wild Stuff basé dans le Alima du centre-ville de la Ville de Luxembourg Photo: Megane Kambala Corner Wild Stuff basé dans le Alima du centre-ville de la Ville de Luxembourg Photo: Megane Kambala Corner Wild Stuff basé dans le Alima du centre-ville de la Ville de Luxembourg Photo: Megane Kambala Corner Wild Stuff basé dans le Alima du centre-ville de la Ville de Luxembourg Photo: Megane Kambala

Les ateliers protégés au cœur du projet

Puisque «le handicap ne peut pas être un handicap» pour citer le célèbre Stephen Hawkins, l'idée d'associer des ateliers protégés pour la suite de l'aventure s'impose dans l'esprit de Michèle Vallenthini, toujours avec cette conviction que l'humain est à replacer au centre de toute action. Et pour cause, «neuf de mes clients sur dix ne savent pas ce qu'est un atelier protégé*».

Un atelier protégé*, quésaco? Chapeauté par le ministère de la Famille et de l'Intégration, un atelier protégé est un lieu de travail dont la structure et le fonctionnement sont adaptés aux besoins spécifiques et aux facultés individuelles de la personne qui a obtenu le statut de salarié handicapé. Le but étant de proposer un travail salarié utile et productif adapté aux capacités individuelles de la personne en situation de handicap tout en lui offrant une formation professionnelle continue afin de maintenir et/ou de développer ses capacités. Puisqu'il est nécessaire de promouvoir l'accès de la personne en situation de handicap à des emplois sur le marché du travail classique, les responsables d'ateliers protégés peuvent définir des mesures d'insertion, d'accompagnement et de suivi professionnel propres à chaque individu. Actuellement, il existe 27 ateliers protégés au Luxembourg.

Mettre le modèle final sur pied tel qu'il est aujourd'hui lui a d'ailleurs demandé beaucoup de réflexion. Deux paramètres étaient à prendre en considération: il fallait qu'il soit viable tout en sachant qu'elle ne «ferait pas d'argent proprement dit dessus».

«Pour que tout cela soit possible et marche, il faut accepter qu'on ne peut pas en vivre. D'un côté, j'ai mon entreprise de communication à faire tourner, mais j'ai également un employé dédié sur le corner. Je le paye bien entendu, mais je ne pourrais pas me dégager un salaire seulement avec Wild Stuff.»



Pourtant, d'une certaine façon, les deux projets s'auto-nourrissent puisque le corner est «une sorte de laboratoire d'expérimentations» permettant de tester les produits proposés (chocolats, pâtisseries, sacs en tissu customisés, papeterie) de voir comment ils sont accueillis, lesquels marchent le mieux, ce qui rejoint finalement le travail de la boîte de communication de Michèle Vallenthini.

Laquelle est «constamment en train de développer des choses avec les ateliers».

«J'y vais chaque semaine pour discuter avec eux et je continuerai tout au long de cette pause estivale également. C'est une vraie collaboration et j'apporte volontiers mon expertise pour moderniser ce qu’ils proposent, revoir leur logo, leur design aussi. Nous avons par exemple confectionné des savons avec Yolande Coop, nous avons travaillé les étiquettes et eux le savon. Nous vendons aussi des pâtisseries réalisées dans leur atelier.» Dernière opération à succès en date, celle du gâteau confectionné pour la fête des mères. Au quotidien, ce sont les tartelettes réalisées par l'atelier qui font fureur.

Je n'aime pas cette tendance à cacher les personnes en situation de handicap. Souvent, on ne les voit pas, alors qu'on parle beaucoup d'inclusion depuis quelque temps. Michèle Vallenthini, fondatrice et managing director de Wild Stuff

«Parfois, je commande dix tartelettes et pour x ou y raisons, je n'en reçois que cinq. J'ai réussi à faire comprendre aux clients qui précommandent qu'il ne faut pas s'énerver, car ce que je propose n'est pas industriel. Ils ne sont que cinq ou six dans l'équipe à l'atelier à se dévouer à la réalisation de ces commandes.»

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Papeterie décalée trouvable chez Wild Stuff. Photo: Wild Stuff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Papeterie décalée trouvable chez Wild Stuff. Photo: Wild Stuff Tartelette produite par Yolande Coop. Photo: Wild Stuff Gâteaux préparés spécialement pour la fête des mères par Yolande Coop pour Wild Stuff. Photo: Wild Stuff Sacs en tissus customisés produits par la Fondation Kräizbierg pour Wild Stuff. Photo: Wild Stuff Verre sérigraphié par la Fondation Kräizbierg pour Wild Stuff. Photo: Wild Stuff Papeterie décalée proposée par Wild Stuff. Photo: Megane Kambala Une des nombreuses versions en édition limitées des chocolats en forme de tête de morts de chez Friandries installé aux Pays-Bas. Photo: Wild Stuff

Du reste, la communicante a par ailleurs des liens privilégiés avec la Fondation Kräizbierg à Dudelange. Un partenariat qui s'est créé avec l'atelier protégé lorsqu'elle a commencé à vouloir créer des produits estampillés Wild Stuff.

«Un des axes à tenir, c'était de partir sur des produits hyper flashy, avec des cartes pour présenter chaque produit et les ateliers derrière, histoire de bien rappeler que je ne suis pas seule à faire tout ça. C'est très important pour moi de mettre les ateliers en avant, car certains passent par eux sans en informer leur clientèle... Je fais souvent des photos d'eux ou de leur travail que je poste sur mes réseaux, car je n'aime pas cette tendance à cacher les personnes en situation de handicap. Souvent on ne les voit pas, alors qu'on parle beaucoup d'inclusion depuis quelque temps.»

Une relation de confiance avec la Fondation Kräizbierg

Et ce ne sont pas Vito Savino et Marc Bissen, respectivement directeur et chargé de la direction de la Fondation Kräizbierg qui diront le contraire. Rencontrés le temps d'une après-midi pour une visite des ateliers, ils sont unanimes: «Michèle est la seule personne avec qui nous avons un tel partenariat au long cours. Pourtant, dans un monde idéal et inclusif, les ateliers protégés ne devraient pas exister».

Une relation de confiance qui marche et qui a même permis l'entremise de la fondation auprès de Valorlux grâce à Michèle Vallenthini. «J'ai déjà travaillé avec eux via mon agence de communication. Ils cherchaient un prestataire pour la confection de sacs en tissu. Je leur ai présenté la Fondation Kräizbierg et ils ont vraiment été impressionnés par la qualité du travail fourni», se souvient-elle en souriant.

2 Un long corridor avec derrière chaque porte l'un des ateliers proposés sur le site de la Fondation Kräizbierg à Dudelange. Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Un long corridor avec derrière chaque porte l'un des ateliers proposés sur le site de la Fondation Kräizbierg à Dudelange. Photo: Megane Kambala Logo conçu par Wild Solutions pour la fondation. Photo: Megane Kambala

En attendant d'autres partenariats et des entreprises enclines à accueillir pleinement des personnes en situation de handicap avec toute la logistique et l'accompagnement nécessaires, Kräizbierg a d'ailleurs lancé un projet complètement maison. Il s'agit de la tasse Möbino disponible en vente exclusivement à la fondation depuis le mois de mai au prix de 35€.

5 Tasse à espresso Möbino conçue par Metaform Architects prenant la forme d’un ruban de Möbius. Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Tasse à espresso Möbino conçue par Metaform Architects prenant la forme d’un ruban de Möbius. Photo: Megane Kambala Tasse à espresso Möbino conçue par Metaform Architects prenant la forme d’un ruban de Möbius. Photo: Megane Kambala Moules à tasse à espresso Möbino. Photo: Megane Kambala Tasses à espresso Möbino conçue par Metaform Architects prenant la forme d’un ruban de Möbius. Photo: Megane Kambala L'atelier travaille sur la réalisation d'une assiette conçue par Metaform Architects. Photo: Megane Kambala

Conçue par Metaform Architects, cette tasse à expresso prend la forme d’un ruban de Möbius, une surface unique pliée symbolisant l'infini. Un design inspiré par le projet gagnant de Metaform pour l'exposition universelle de Dubaï 2020 reprenant les mêmes qualités dynamiques que le pavillon.

Et gare à ceux qui parleraient de concurrence déloyale à Michèle Vallenthini pour ce genre de travail artisanal. «J'entends souvent parler de ''concurrence déloyale'' de ces ateliers par rapport à d'autres entreprises qui n'ont pas les mêmes aides. C'est tout de même incroyable quand on sait que plus de la moitié des entreprises établies n'embauchent pas de travailleurs handicapés! Sans oublier que bien souvent, ce que les ateliers vendent est en dessous des prix du marché alors qu'ils pourraient faire plus de marge...»

3 Verres sérigraphiés à la Fondation à l'image de ce qui est proposé pour Wild Stuff. Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Verres sérigraphiés à la Fondation à l'image de ce qui est proposé pour Wild Stuff. Photo: Megane Kambala Cartographie du Luxembourg conçue dans un des ateliers de la fondation avec chaque canton détachable. Un projet qui pourrait bien séduire le ministère de l'Education nationale. Photo: Megane Kambala L'atelier est équipé de matériel de pointe. Photo: Megane Kambala

La communicante concède néanmoins volontiers que la loi sur les infrastructures pour plus d'inclusivité devrait apporter à terme une mouvance positive. «Je suis maintenant sensible aux infrastructures dès que je vais quelque part. Nos voisins sont plus loin que nous sur la question alors que nous avons des moyens.»

Et si elle se dit également très heureuse que la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen (DP) ait mis l'accent sur l'impact social et l'inclusion ces derniers mois, elle déplore toutefois «des process qui sont trop contraignants et le fait que ce soit dur à mettre en place selon les moyens et la taille des entreprises».

Un débat pour le moment entre parenthèses puisque la managing director compte profiter d'un répit bien mérité, «surtout qu'au Luxembourg les gens n'achètent pas ou moins de chocolat en été» et qu'elle ne voulait de toute façon pas faire de glaces et concurrencer des glaciers, à l'image d'Anna et Paul implanté juste à côté d'Alima.

Prochain gros projet, la rentrée, avec de nouvelles sortes de chocolats et toujours plus de discussions avec les ateliers, avec peut-être en bout de piste de nouvelles adaptations pâtissières à l'image de la babka revisitée pour proposer quelque chose de différent et faisable par les artisans en situation de handicap.

