(asc) - Depuis ce dimanche, le bateau "Sankta Maria II" vogue à nouveau sur les flots de la Moselle.

Chaque jour de semaine entre 6h30 et 20 heures et les week-ends entre 9 et 20 heures, le bateau traverse la Moselle et permet à ses passagers d'arriver d'Allemagne vers Wasserbillig.

Le "Sankta Maria I" peut maintenant prendre sa retraite. Il officiait depuis le 30 avril 1966.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.