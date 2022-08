Des images satellite fournies par la NASA permettent de se rendre compte de l'évolution de la sécheresse au Luxembourg ces dernières semaines.

Luxembourg 2 min.

Climat

Vus du ciel, les effets inquiétants de la sécheresse

Des images satellite fournies par la NASA permettent de se rendre compte de l'évolution de la sécheresse au Luxembourg ces dernières semaines.

Les vagues de chaleur successives n'auront échappé à personne, et leurs effets non plus. Restrictions temporaires de l'usage de l'eau, faibles débits des rivières ou encore feux de végétation, l'aggravation de la sécheresse a pris plusieurs formes au Grand-Duché.

Une sécheresse record attendue pour les cours d'eau La consommation d'eau potable ayant diminué après la mise en place d'une phase de vigilance, l'État luxembourgeois a décidé de lever certaines restrictions qui s'appliquaient, mais la situation des cours d'eau du pays reste inquiétante.

Alors que le mois de juillet a été exceptionnellement ensoleillé, devenant ainsi celui lors duquel l'astre jaune a le plus brillé, il a également été le 3e plus sec de l'histoire des relevés de MeteoLux. Un constat qui se ressent sur les paysages qui défilent le long des routes luxembourgeoises, mais qui dégage un ressenti autrement plus impressionnant vu du ciel.

Un coup d'oeil aux images satellite de la NASA permet effectivement de prendre la mesure de l'ampleur du phénomène. Surtout lorsqu'on les compare à celles prises l'an dernier. Constatez par vous-même: en mettant côte à côte un cliché daté du 21 juillet 2021 et un second pris le 7 août 2022, la teinte du pays passe sans grande surprise du vert au jaune. Un contraste d'autant plus surprenant que l'été 2021 avait été particulièrement pluvieux, en témoignent les nombreux nuages visibles lors de la plupart des journées d'été.

Combinée au manque de précipitations, la chaleur a contribué à l'assèchement des paysages. Au mois de juillet, la température moyenne était de 1,9°C supérieure à la normale climatique 1991-2020.

Les cours d'eau et les poissons en souffrance La sécheresse et la chaleur qui règnent depuis plusieurs semaines ont des conséquences néfastes sur les cours d'eau luxembourgeois et sur la faune qui y vit.

Alors que depuis le 13 juillet dernier, l'approvisionnement en eau potable faisait l'objet d'une phase de vigilance, cette dernière a été levée la semaine passée. Pas de quoi sauter de joie, cependant, car certains cours d'eau pourraient descendre à des niveaux record. Le ministère de l'Environnement et l'administration de la gestion de l'eau ont prévenu: des restrictions locales décidées au niveau communal pourront encore avoir lieu cet été.

Pour les curieux, les images satellite de la NASA sont disponibles sur le site World View Earth Data, qui permet à ses utilisateurs de remonter d'année en année afin de comparer les clichés de l'ensemble des pays du globe.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.