En quelques clics, une simple balade dans la capitale se transforme en un véritable voyage dans le temps grâce à l'application Luxembourg Time Traveler. Une nouveauté que la rédaction n'a pas manqué de tester pour vous.

Nouvelle application

Voyage dans le Luxembourg-Ville des années 1910

Si en arpentant les rues de Luxembourg-Ville vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait la place Guillaume II, l'hôtel des Postes ou encore le Grand Café il y a quelques dizaines d'années, c'est l'application qu'il vous faut. Développée par la Ville, Luxembourg Time Traveler propose à ses utilisateurs de faire un bond dans le passé, grâce à leur géolocalisation saupoudrée d'un peu de réalité augmentée. On a testé, et approuvé!

Première étape de ce voyage dans le temps, le téléchargement de l'application en question. Rendez-vous sur le gestionnaire d'application de votre téléphone. Là, inutile de chercher «Luxembourg Time Traveler», mais tentez plutôt «VdL-AR» afin de découvrir la capitale à partir du tournant du XXe siècle. Une fois installée, l'application vous demandera de télécharger des données supplémentaires, et le tour sera joué.

Des images et des mots

Si vous comptiez rester dans votre canapé, il est désormais temps de vous lever. Dans le but de pouvoir fonctionner, on l'a dit, ce voyage se sert de votre géolocalisation. À moins de disposer d'un pied-à-terre en plein centre-ville de la capitale, aucun des 31 points d'intérêts listés ne seront donc accessibles depuis chez vous.

3 La Place d'Armes permet de profiter de plusieurs angles de vues sur le Luxembourg-Ville d'antan. Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La Place d'Armes permet de profiter de plusieurs angles de vues sur le Luxembourg-Ville d'antan. Photo: Guy Jallay Pour chaque point d'intérêt, une description permet d'en apprendre plus sur l'histoire du lieu. Photo: Guy Jallay L'application propose la fonction «avant/après» pour une vingtaine de monuments. Photo: Guy Jallay

Mais c'est là tout l'intérêt de l'expérience. Si elle se vit à travers un écran, elle invite avant tout les visiteurs à flâner, et à découvrir ou redécouvrir les monuments historiques de la ville. Premier point de chute de notre visite: l'hôtel des Postes. Situé à deux pas de l'arrêt de tram Hamilius, il s'agit d'un endroit idéal pour commencer la balade.

Pour chacun des monuments, aussi appelés Hotspots, une ou plusieurs images sont proposées. On en apprend volontiers sur l'histoire du bâtiment en s'attardant sur la fiche descriptive, disponible en français, anglais ou allemand, qui accompagne les photos d'époque, rendant l'expérience ludique et pédagogique. Mais ce premier arrêt, à l'image de quelques autres, ne nous propose pas l'activité qui retient le plus notre intérêt: la réalité augmentée.

Différentes photos d'époque nous permettent de découvrir les monuments de la capitale sous tous les angles. Photo: Guy Jallay

Direction la place d'Armes, où plusieurs points d'intérêt nous attendent. Commençons par le Grand Café, qui nous permet une première fois d'essayer la réalité augmentée. Cette dernière est en revanche peu concluante lors de cet essai, les terrasses ne nous permettant pas un recul assez suffisant pour apprécier l'image dans sa globalité. Notons que l'application nous aide tout de même à nous positionner, afin de profiter au mieux de la vue d'antan, superposée au panorama actuel. On s'en sort mieux avec le Cercle, monument pour lequel il faut prendre un peu de distance pour pouvoir comparer réalité et écran de téléphone.

Du kiosque à musique à la place Guillaume II en passant par la maison Lassner, notre balade nous mène ensuite rue de la Reine, à l'ancien Knopf. Sous le soleil et la chaleur, de nombreux touristes sont au rendez-vous pour prendre (et se prendre) en photo le palais grand-ducal. Smartphone à la main, on espère en faire autant pour vivre une seconde expérience de réalité augmentée, lorsqu'une déception vient nous arrêter dans notre élan: le palais ne fait pas partie des Hotspots proposés par l'application...

Mais la balade continue, cette fois-ci vers la pharmacie des Cygnes, qui donne à voir un magnifique avant/après, et la maison Gilly. Direction ensuite la Grand-Rue, le long de laquelle se massent pas moins de huit points d'intérêt, nous permettant de poursuivre notre voyage dans le temps.

Certains bâtiments, à l'instar du Nouveau Paris, nous permettent d'apprécier de véritables moments d'immersion dans le Luxembourg-Ville de l'époque, grâce à la superposition de l'image historique sur celle filmée par la caméra de notre téléphone. À noter que l'opacité de la photo d'époque peut être modifiée par l'utilisateur, pouvant ainsi mieux remarquer la marque du temps.

Au-delà de la réalité augmentée, qui est disponible sur 13 des 31 Hotspots, notre véritable coup de cœur reste la fonction «avant/après», qui offre, grâce à une réglette, de passer d'une image d'archive à une photo récente. Cette option est disponible sur 22 bâtiments, et permet de mieux saisir l'atmosphère si particulière de l'époque durant laquelle le développement économique et commercial de la capitale battait son plein.

Au-delà de découvrir les principales attractions touristiques de Luxembourg-Ville, l'application permet également d'attirer ses utilisateurs vers des endroits moins connus. Une fois la balade terminée, celle-ci peut-être prolongée sur place, ou dans votre canapé, grâce à un quiz. Seul prérequis pour y accéder dans son intégralité: avoir visité l'ensemble des points d'intérêt renseignés sur la carte. Pour jouer, il faudra faire appel à votre mémoire si vous n'êtes plus en train de gambader sur place. En effet, les fiches informatives à propos des monuments ne sont disponibles que lorsque vous vous situez à côté de ces derniers. Alors, prêts pour ce grand voyage dans le temps?

