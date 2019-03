Si la durée de travail au Luxembourg est sensiblement similaire à la moyenne européenne, le nombre moyen d'heures effectivement travaillées par un salarié au Grand-Duché est supérieure à celle des pays et régions limitrophes.

Vous travaillez en moyenne 1.700 heures par an

Sophie WIESSLER

Les salariés du Luxembourg travailleraient-ils davantage que leurs voisins? C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le Statec auprès d’un échantillon représentatif de plus de 2.600 entreprises de 10 salariés ou plus.

Au Luxembourg, la durée effective de travail d’un salarié à temps plein est en moyenne de 1.701 heures par an. Elle se situe au niveau de la moyenne de l’Union européenne et au-dessus de celle de la Zone euro.

Si les salariés travaillent un peu moins d’heures en Allemagne, le nombre d’heures effectivement travaillées par an est sensiblement moindre en France et en Belgique. Ces deux pays détiennent d’ailleurs la lanterne rouge de l’Union européenne. C'est d'ailleurs en Roumanie et au Royaume-Uni que l'on travaille le plus.

En comparaison avec la France et la Belgique, la durée de travail effective au Luxembourg est supérieure dans tous les secteurs d’activité. La même chose s’applique à l’Allemagne, à l’exception de quelques branches. Le secteur de la santé et de l’action sociale, ainsi que l’hôtellerie et la restauration s’y distinguent, avec une moyenne d’heures travaillées bien supérieure à la moyenne luxembourgeoise.

32 heures supplémentaires

Le nombre d’heures supplémentaires travaillées avait fortement chuté après la crise économique, passant de 46 heures en moyenne pour un salarié à temps complet en 2008 à 31 heures en 2012.

En 2016, ce chiffre a de nouveau augmenté légèrement, à 32 heures en moyenne pour l’ensemble de l’économie (hors administration publique).

La situation diverge toutefois fortement en fonction du secteur d’activité. Malgré le recul important, le secteur des transports affiche toujours un nombre élevé d’heures supplémentaires (62 heures). Le secteur des activités de services administratifs et de soutien reste le deuxième secteur à afficher plus d’une heure supplémentaire par semaine en moyenne (53 heures). C’est dans les entreprises de taille moyenne (de 50 à 249 salariés) que le nombre d’heures supplémentaires est le plus élevé.

