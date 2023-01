De l'interdiction de la chasse pendant les vacances scolaires à la réouverture d'une maternité, huit nouvelles pétitions sont ouvertes aux signatures.

Luxembourg 2 min.

Vente de cigarettes, chasse, etc.

Vous pouvez signer ces pétitions dès cette semaine

Florian JAVEL De l'interdiction de la chasse pendant les vacances scolaires à la réouverture d'une maternité, huit nouvelles pétitions sont ouvertes aux signatures.

Huit nouvelles pétitions ont été validées par la commission parlementaire compétente. La pétition 2550, qui demande d'autoriser les contrats de travail avec les élèves et les étudiants en dehors des vacances scolaires, était déjà sur la table à la fin de l'année dernière, mais elle n'a été approuvée que la semaine dernière par la Conférence des présidents. La pétition pourra désormais être signée.

Les entreprises réclament deux jours de télétravail L'union des entreprises luxembourgeoises a sondé plus de 1.000 entreprises dans le cadre d'une étude sur le télétravail. Le résultat est sans appel: le télétravail doit se démocratiser là où il est possible.

Parmi les nouvelles pétitions qui viennent d'être publiées, l'auteur de la pétition 2580 s'engage à ce que l'interdiction de la chasse pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires s'impose. L'objectif est «d'assurer la protection de toutes les personnes qui se rendent en forêt le week-end, soit seules, soit en groupe».

En outre, pour protéger les personnes qui souhaitent arrêter de fumer contre la rechute, la pétition 2586 propose une solution : interdire la vente de cigarettes dans les stations-service. La pétition 2582 souhaite la réouverture de la maison de naissance de Bertrange «Lunata». La maison de naissance avait été fermée début décembre dernier, faute de cadre légal. La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a toutefois annoncé par la suite qu'elle souhaitait entrer en contact avec les acteurs concernés.

Les lignes de bus de la discorde

L'auteur de la pétition 2548 souhaite également revenir sur une décision politique prise ces derniers mois. Début décembre 2022, le ministère de la Mobilité a annoncé vouloir supprimer plusieurs lignes de bus desservant des zones industrielles. Le pétitionnaire souhaite à présent empêcher la suppression de ces lignes de bus. Des «adaptations et des solutions doivent être trouvées avec les personnes et les industries concernées afin que tout le monde soit satisfait».

Deux nouvelles pétitions seront débattues à la Chambre Le Parlement indique sur son site que les pétitions n°2470 et n°2504 ont obtenu plus de 4.500 signatures. Elles pourront donc être débattues à la Chambre.

Les autres pétitions demandent la construction d'un centre sportif à Belval avec une piscine olympique (2587) et l'application d'une condition selon laquelle les prestataires de services doivent informer les consommateurs à l'avance en cas de reconduction tacite du contrat (2584). En outre, l'auteur de la pétition 2558 demande une revalorisation des droits à la retraite des artisans, de sorte que «tous les artisans qui ont travaillé dans le secteur privé aient droit à la même pension que les employés de l'Etat, des CFL et des communes».

De plus, un pétitionnaire (2582) s'indigne des termes juridiques utilisés en cas de jugement ou de demande dans le contexte du «bail à loyer» : les termes «déguerpissement» ou «expulsion» sont des termes «qui ont un impact sur la psyché des gens et qui sont capables de stigmatiser, de marginaliser et, en fin de compte, de pousser les citoyens au suicide», selon le pétitionnaire. Celui-ci demande la révision, l'abolition et la substitution de ces termes.

Plus de pétitions sur : petitions.lu

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort

(Traduction: Simon Martin)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.