Cette mesure, adoptée ce jeudi, est accueillie avec joie au Luxembourg, pays à l'avant-garde de l'égalité salariale.

Vous pourrez bientôt comparer votre salaire avec celui de vos collègues

La nouvelle avait été relayée lors de la dernière journée internationale des droits des femmes. Alors que l'indicateur de l'écart de rémunération entre hommes et femmes (connu sous le nom de Gender Pay Gap - GPG) a toujours été en défaveur des femmes par le passé, il a changé de signe au Luxembourg pour la première fois en 2021. Encore à hauteur de 10,7% en faveur des hommes en 2006, le GPG au Luxembourg a continuellement diminué pour atteindre 5,4% en 2014 et 1,4% en 2018. Avec 0,7% en 2020 et -0,2% en 2021, il est fort probable que l'écart salarial continue à pencher du côté des femmes.

Cela dit, au niveau européen, la balance est tout autre. En moyenne, ce GPG se situe ainsi à 12,7% avec, par exemple, 17,6% en Allemagne, 15,4% en France et 5% en Belgique. À ce jour, le Luxembourg est donc le seul État membre de l'UE dans lequel l'égalité salariale est atteinte. Mais pour les institutions européennes, l'exemple luxembourgeois doit être généralisé à tous les Etats membres.

C'est pour cette raison que ce jeudi, le Parlement européen a adopté un texte qui doit permettre de lutter contre ces discriminations. Selon l’accord, tous les travailleurs de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, auront le droit de recevoir des informations sur le niveau de rémunération des personnes effectuant le même travail ou un travail d’une valeur égale au sein de l’entreprise. L'idée n'est pas de dévoiler les salaires moyens au sein d'une entreprise mais bel et bien de faire toute la transparence sur les avantages accordés, tant aux hommes et aux femmes, notamment au niveau des primes, des indemnités kilométriques, etc.

Une tolérance de 5% de différence

Les entreprises de l'UE, comptant au moins 100 salariés seront tenues de divulguer des informations permettant de comparer plus facilement les salaires des personnes travaillant pour le même employeur et de mettre en évidence les écarts de rémunération entre les genres. De plus, si les informations salariales publiées indiquent un écart de 5% ou plus entre les genres au sein d’une même entreprise, les États membres devront s’assurer que les employeurs, en collaboration avec les représentants des salariés, effectuent une évaluation commune pour corriger tout écart de salaire.

Comme cela est déjà le cas au Luxembourg, un mécanisme de sanctions et d'amendes sera appliqué en cas de manquement.

Cette directive est accueillie avec joie du côté du Grand-Duché. Le Luxembourgeois Marc Angel (LSAP), vice-président du Parlement européen, évoque «une bonne journée, non seulement pour les femmes, mais pour tous les travailleurs». «Avec cette nouvelle loi, nous sommes un peu plus près d’éliminer enfin l’écart de salaires entre hommes et femmes, nous assurant ainsi qu’Européens et Européennes reçoivent un salaire égal à travail égal, ou travail de valeur égale», explique-t-il dans un communiqué.

Taina Bofferding (LSAP), ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, indique, quant à elle, vouloir continuer le travail pour toujours plus d'égalité. «Alors que des écarts subsistent dans certains secteurs économiques et au niveau du salaire annuel».

«Encourager les salariés à signaler toutes les infractions»

Enfin, Georges Engel (LSAP), ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire estime que «le Luxembourg a pris les bonnes mesures en tant que pays». «Mais il est également important que le sujet soit mis en évidence au niveau européen puisque rien ne justifie un écart salarial en fonction du genre. Il faut aussi encourager tous les salariés à signaler toutes les infractions contre cette égalité salariale».

Notons que le texte, nouvellement adopté, débouchera sur une directive européenne que chaque État devra traduire dans sa législation dans les trois ans.

