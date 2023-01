Chaque individu qui vit dans la rue a son histoire. Il est trop facile de les juger pour leur situation.

Les sans-abri au Luxembourg

«Vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un à l'Action Hiver»

Amélie SCHROEDER Chaque individu qui vit dans la rue a son histoire. Il est trop facile de les juger pour leur situation.

Ce n'est pas un cas isolé que des personnes sans domicile fixe accèdent à des garages privés, des passages ou des entrées d'immeuble pour chercher un abri. Selon Marc Crochet, directeur général de Caritas, c'est un phénomène qui se produit tous les jours au Luxembourg.

Selon lui, il est trop facile de dire que les structures d'hébergement ne sont pas utilisées. Les problèmes auxquels sont confrontées les personnes à la rue sont trop variés pour être réduits à un seul niveau, a-t-il ajouté.

Les communautés sont laissées seules

Marc Crochet souligne qu'il s'agit d'un phénomène d'envergure nationale. Il estime que les communes sont laissées seules face au problème des sans-abri. Il ne parle pas de la ville de Luxembourg, car elle a de meilleures possibilités financières. D'autres communes sont dépassées par cette thématique. Les sans-abri ne sont qu'un symptôme parmi d'autres des personnes qui passent à travers les mailles du filet social. Il est important de ne pas considérer les sans-abri comme un groupe homogène.

En effet, chaque personne vivant dans la rue a une histoire. Marc Crochet invite les personnes qui pensent que l'Action Hiver est un hôtel de luxe pour passer une nuit. Une telle structure est loin d'être un luxe, justement. «Il faut regarder la situation avec les yeux de ceux qui sont concernés», déclare le directeur général de Caritas.

Considérer le phénomène de manière plus globale

Les raisons pour lesquelles les sans-abri préfèrent rester dans la rue sont multiples. Certains souffrent de claustrophobie, d'autres de problèmes psychologiques. «Si nous ne considérons pas les problèmes individuels de manière plus globale, nous ne les résoudrons pas».

Ce qui manque dans le travail social, c'est la collaboration avec le secteur de la santé. Car souvent, il n'y a pas assez de places de thérapie disponibles.

Les travailleurs sociaux ont souvent les mains liées, car même lorsque le sevrage réussit, il échoue faute de place en thérapie. La consommation de drogues n'est pas la cause principale pour laquelle les gens se retrouvent à la rue. Mais c'est un effet secondaire de l'absence de domicile fixe. Généralement, ces personnes ont un problème social et développent ensuite une dépendance. Leur santé mentale est déséquilibrée. Dans ce cas, même un lit ne résout pas le problème de ces personnes. Ni le sevrage seul.

«De quoi as-tu besoin au juste ?»

«Le problème des sans-abri est très complexe et fait fréquemment l'objet de commentaires simplistes. Qu'ils travaillent. S'ils travaillaient, ils auraient un logement et ils ne seraient pas à la rue. Qu'ils arrêtent donc de se défoncer. Tout le monde sait toujours mieux.

Mais aider les sans-abri ne commence pas par dire : je sais ce dont tu as besoin. Mais en demandant: de quoi as-tu vraiment besoin ? «Nous vivons dans une société où la compassion a une connotation négative. Pourtant, la compassion implique que l'on ressente et que l'on souffre avec l'autre personne».

La «politique de la boîte à outils» luxembourgeoise

Dans ce contexte, le secteur de la Santé ne coopère que partiellement avec le secteur du travail social. «Au Luxembourg, nous faisons une politique de cases à cocher. Comment voulez-vous que nous arrivions à une offre cohérente ?»

Le problème des sans-abri concerne les deux secteurs, auxquels s'ajoute une dimension communale. Dans ce contexte, les différents secteurs devraient en fait travailler ensemble. «Les travailleurs sociaux ont besoin de l'aide du secteur de la Santé pour pouvoir mieux aider les personnes dans la rue», explique le directeur général, bien conscient que ce dernier est également fragilisé depuis la pandémie.

Une nouvelle opportunité se profile toutefois à l'horizon. Marc Crochet espère que de nouveaux instruments seront discutés lors du changement de gouvernement afin de tendre la main aux plus pauvres et aux plus faibles de la société. Marc Crochet ne sait toutefois pas si le sans-abrisme figure en tête des priorités. Selon le traité de Lisbonne, plus personne ne devrait vivre dans la rue d'ici à 2030. «Une utopie».

De nombreux chemins mènent aux sans-abri

Il y a tout simplement trop de chemins qui mènent aux sans-abri. La situation financière, les catastrophes naturelles, les pandémies et la guerre ne sont que quelques-unes des raisons. «Nous mettons des gens à la rue 365 jours par an. Et il y a désormais plus de chemins pour aller dans la rue que pour en sortir». L'alcool et d'autres substances destinées à anesthésier la réalité finissent par faire partie du quotidien.

On se retrouve alors assez rapidement dans la criminalité d'approvisionnement et ensuite le marécage s'approfondit. Simultanément, le jugement de la société à l'égard de ces personnes se durcit. Selon Marc Crochet, la police est clairement responsable du problème de la drogue. Pour lui, cette dernière ne remplit pas sa mission.

Si l'illégalité des drogues n'est plus traitée en tant que telle, le seuil d'inhibition à la consommation de drogues est abaissé. «Nous sommes devenus insensibles en tant que société. La police rejette le problème d'un revers de main, alors que les travailleurs sociaux ont besoin d'expliquer aux gens les conséquences qu'ils peuvent avoir à supporter pour leurs actes».

«En tant que société, nous devons comprendre que ces personnes ne sont pas simplement paresseuses, mais qu'elles ont souvent besoin d'aide».

S'il est vrai que davantage de possibilités d'hébergement seraient utiles, le phénomène des sans-abri ne disparaîtra jamais complètement. Il y aura toujours des personnes qui n'auront pas recours à ces structures. «Vous ne pouvez pas retirer une personne de l'espace public contre sa volonté et l'enfermer ensuite à l'Action Hiver». Il y a aussi les personnes qui souhaitent continuer à consommer et qui peuvent le faire sans être dérangées dans une cave isolée. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui consomment, surtout des drogues dures, n'iraient jamais à l'Action Hiver.

Le nombre de lits au Luxembourg est actuellement suffisant. Actuellement, 307 places de couchage sont disponibles dans différentes structures de la capitale et d'Esch-sur-Alzette. Les personnes que l'on voit présentement dans la rue ne sont pas là parce qu'il n'y a pas assez de lits. Mais parce que le problème des sans-abri est bien plus complexe.

Recensement effectué Le 26 octobre 2022, un recensement a été effectué par la Ville de Luxembourg en collaboration avec Inter-Actions afin d'établir une liste concrète du nombre de personnes à la rue dans la ville de Luxembourg. Selon le ministère de la Famille, ces chiffres devaient déjà être publiés en décembre. Or, la date de publication a été repoussée au mois de février. Jusqu'à présent, on ne savait pas combien de sans-abri vivaient à Luxembourg. A l'avenir, un tel recensement sera effectué tous les six mois.

