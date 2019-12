Vous, la grève et votre boss

Jeudi 5 novembre, le mouvement de contestation de la réforme des retraites en France va pénaliser nombre de frontaliers. Risques de retards voire impossibilité de venir travailler : comment gérer la situation avec votre employeur?

(pj) Très peu de TER en circulation, des risques de bouchon, des menaces de routes coupées : un «jeudi noir» guette la France ce 5 décembre. Et pour bien des frontaliers venant de Moselle ou Meurthe-et-Moselle rejoindre son poste de travail risque de virer à la galère. Et nombreux sont celles et ceux qui craignent la réaction de leur employeur luxembourgeois.

Selon les dispositions du Code du travail, les absences motivées «par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du salarié et qui ont mis ce dernier dans l’impossibilité de solliciter une autorisation préalable de l’employeur ne constituent pas des absences injustifiées». Seulement, dans le cas de ce jeudi, le mouvement de grève étant prévu, chaque salarié estimant qu'il pourrait arriver en retard, voire pas du tout, se doit d'en tenir informé son chef d'équipe, ou son patron.

Les absences motivées sont alors «assimilées à des journées de travail effectif», note l'Inspection du Travail et des mines (ITM). En cas de conflit sur ce point, il appartient à la juridiction du travail de décider au cas par cas si c'est bien «un cas de force majeure ou non» qui a empêché le salarié d'arriver sur son lieu de travail.

Pour les retards, par contre, aucune référence n'apparaît dans le Code du travail. «Le salarié doit donc respecter les mentions relatives notamment à l’horaire de travail et à la durée du travail reprises au sein de son contrat de travail.»

Le mieux donc pour les navetteurs français reste d'avertir leur hiérarchie que le mouvement de grève générale de ce 5 décembre risque d'influer négativement sur leur horaire d'arrivée. Ensemble, employeurs et employés peuvent alors redéfinir un horaire mieux adapté à la situation, convenir de la pose d'un jour de congé ou envisager une solution de télétravail.

Afin de se prémunir de tout risque de sanction, mieux vaut finaliser par écrit l'accord qui sera trouvé pour cette journée, voire de prévoir d'ores et déjà les impacts sur son organisation de travail d'un mouvement qui pourrait se prolonger sur plusieurs jours.