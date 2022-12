Considérés comme sources de nuisances, les feux d'artifice et pétards sont interdits dans une majorité de communes pour la Saint-Sylvestre. Seules quelques-unes les tolèrent. Sous conditions.

Votre commune autorise-t-elle les feux d'artifice?

Considérés comme sources de nuisances, les feux d'artifice et pétards sont interdits dans une majorité de communes pour la Saint-Sylvestre. Seules quelques-unes les tolèrent. Sous conditions.

Cette année encore, les feux d'artifice se feront rares le 31 décembre, au moment des douze coups de minuit. Leur usage est, comme en 2020 et 2021, interdit dans la plupart des communes luxembourgeoises. Il en est de même pour les pétards.

En effet, au Grand-Duché, l'autorisation ou non d'articles pyrotechniques est fixée dans les règlements de police communale. En règle générale, pour tirer un feu d'artifice, il est nécessaire de demander une autorisation préalable auprès du bourgmestre. Mais, beaucoup de communes font paraître une décision spécifique à la soirée du réveillon, traditionnellement très animée.

Interdiction dans la plupart des communes

Ainsi, la ville de Luxembourg déconseille fortement aux habitants d'en faire usage. D'ailleurs, son traditionnel feu d'artifice tiré avant la pandémie de covid depuis le pont Adolphe n'aura lui-même pas lieu cette année. Même son de cloche à Esch-sur-Alzette, Bettembourg, Differdange ou encore Dudelange.

Au total, sur 102 communes, 79 interdisent les pétarades de la Saint-Sylvestre. Dans leurs communiqués, elles évoquent des raisons de sécurité, de bien-être des animaux, des raisons écologiques ou bien de salubrité de l’espace public. Et rappellent que toute infraction sera passible d'amendes.

Quelques autorisations sous conditions

Seules 19 communes ont pris la décision de laisser leurs habitants utiliser des articles de pyrotechnie. Mais, cette liberté reste conditionnée, selon les communes, à un créneau allant de dix à trente minutes autour de minuit. Tout juste le temps de fêter la nouvelle année, sans déranger ses voisins. À Grevenmacher, par exemple, vous ne pourrez tirer un feu d'artifice qu'entre 23h55 et 00h15.

Putscheid et Saeul, comptent, elles, sur la responsabilité des habitants pour en faire un usage modéré. De leur côté, Tandel, Useldange ou encore Nommern n'ont pas émis d'avis public spécifique pour la Saint-Sylvestre.

Retrouvez, grâce à notre carte interactive ci-dessous, la règlementation en vigueur dans votre commune :

Les précautions à respecter

Sur son site, la police grand-ducale met en garde contre l'utilisation de ces artifices. Elle souligne que seuls les articles de catégories F1 et F2, qui présentent un risque et un niveau sonore faibles, sont autorisés à la vente pour les particuliers. Les premiers ne peuvent être utilisés qu'à partir de 12 ans et les seconds dès 18 ans.

Il est aussi conseillé de n'acheter que les articles disposant de la norme européenne CE, de ne tirer qu'en zone dégagée. Pour éviter de se brûler, il faut aussi attendre au moins trente minutes après le tir pour y toucher et ne jamais tenter de rallumer un feu d'artifice qui ne s'est pas déclenché.

Ailleurs dans la Grande Région, les articles pyrotechniques peuvent aussi faire l'objet d'interdictions locales. Dans tous les cas, il est conseillé de se renseigner auprès de sa commune avant d'en faire l'usage au réveillon.

